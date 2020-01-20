20+ котов, которые трудятся не покладая лапок

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Кошки спят по 15–20 часов в сутки, и неудивительно, что они заслужили репутацию настоящих лентяев. И все же даже среди них встречаются работяги, которые с лихвой отрабатывают все средства, которые пошли на их содержание, и так же, как и многие люди, с нетерпением ждут выходных.

AdMe.ru составил шуточную подборку котов, которые трудятся не покладая лапок. Кстати, их умения не ограничиваются контролем качества колбасы и ловлей мышей.

Из котов получаются отличные подставки для телефонов

«Кот занял место моего брата и отказывался его покидать, поэтому брат использовал усатого как столик»

Сотрудник и «лицо» книжного магазина

«Я здесь босс. По всем вопросам — ко мне».

Пушистый надзиратель, который заставит тебя работать быстрее

А если нужно, и сам возьмется за дело

Помощник, который подскажет, как купить билет в метро

«Ведите себя как обычно, не обращайте внимания на камеру»

«Маффин у нас главный по сборке мебели»

Охранник в филиппинском университете

«Пожалуйста, предъявите свой пропуск».

«Фред говорит, что проблема в двигателе»

«Мое исследование было таким скучным, что даже профессор уснул»

У кота есть товар, если у тебя есть монета

За подсветку в духовке теперь отвечает кот

Система безопасности

Обучение нового сотрудника

Ну очень ленивый продавец одежды

Кот отрабатывает свой счет из ветеринарной клиники

«Гаражная распродажа. Следуйте за мной».

«Стив обожает свежий горный воздух, которым он может наслаждаться благодаря своей работе по перевозке грузов»

Настоящий босс

Квалифицированный персонал по поиску предметов

«Моя мама вяжет крючком, а наша кошка работает у нее моделью»

Местный охранник зорко следит за порядком

«С собаками в магазин нельзя. Спасибо».

Специалисты по удалению зубов мудрости

«Брюс любит помогать мне измерять предметы»

А у ваших домашних любимцев есть какие-нибудь особые навыки, в которых им нет равных?