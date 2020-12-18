20+ котов, которые облегчают жизнь своим хозяевам как могут

Да, коты те еще своевольные лежебоки. Они спят по 16 часов в сутки, могут потратить половину дня на уход за собой — в общем, делают что хотят. Но иногда в этих пушистых пронырах просыпается совесть и они начинают помогать своему человеку как и чем могут.

Вы отлично знаете, как мы в AdMe.ru любим животных. В этот раз мы не удержались и составили шуточную подборку котов-работяг. Как оказалось, возможности хвостатых не ограничены ловлей мышей и проверкой качества колбасы.

«Соседскому коту нравится думать, что он вышибала, а мой дом — это клуб»

«Ричард, мой помощник по прессованию полотенец»

«Помощник по упаковке подарков. У нас много проблем с этим парнем, ведь он понятия не имеет, что такое трудовая дисциплина»

«Ленивая эмоциональная поддержка от кота. Обычно он не слишком ласковый, но сейчас думает, что мы с женой расстались, и вот так пытается поддержать»

«Да коты наши вообще работяги. Если бы не они, то все бы в доме нарушилось: сидели бы в грязи, немытые, ели бы из грязной посуды»

Главный по кухне

«Мой научный сотрудник продолжает спать на работе. Должно быть, он слишком много трудится»

«Сегодня я осматривала крышу, а этот парнишка решил присоединиться и помочь»

«Инспектор шкафов на работе»

Неподкупный судья

«Посудомоечная машина перестала работать. Но мастер прибыл, и я думаю, что теперь мы в надежных лапах»

«Страж елки. Нет, серьезно, он не подпускает меня»

«Сегодня на съемочной площадке к нам присоединился очень дружелюбный помощник»

«Я рад, что попросил своего кота жалобно смотреть на меня, если я заработаюсь. Это очень эффективно»

«Неожиданный визит санинспектора»

«Он охраняет чашки»

«Этот пушистый мастер громко заявляет, что хочет повесить полку сам»

«Наш пушистик приносит тапочки, когда становится холодно»

«Сортировка белья — ответственная работа»

«Пушистый журнальный столик»

«Дежурный спасатель»