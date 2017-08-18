20 животных, которые нарушили все законы логики

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Кошки и собаки бывают очень забавными, но есть такие экземпляры, рядом с которыми трудно не порвать живот от смеха. Редакция AdMe.ru собрала самых смешных питомцев, которые ведут себя, мягко говоря, странно.

Комфорт — понятие растяжимое

При виде этой кошки в голове играет «Бал у Князя Тьмы»

Похоже, он не совсем понял правила игры в прятки

Сидеть и лежать одновременно можно и даже

не сложно

Я знал, что кошки умеют держать равновесие,

но не думал, что настолько

Мой пес отлично показывает меня после тренировки

Однажды кот случайно провалился между подушек, но ему так понравилось, что теперь это его место

Сегодня утром эта «птица» гавкнула на меня с дерева

Турникот

Соседские кошки в шоке: Рекс сломал стереотипы

Может, вы и потеряли вашего пса, но он вас нет

Голод и логика у этой кошки работают по очереди

Он грустный, потому что думает, что дверь закрыта

Легкий путь — для слабаков

Возможно, все произошло случайно, но по выражению морды ясно, что пес не видит проблемы

Еще один пример того, что «удобство» человек и кошка понимают по-разному

Я просто хотел понежиться в ванной. Один. Но у моего пса другие планы

Этот пес не может и минуты без своего человека

Если вернуться с работы раньше обычного, можно узнать о своих собаках кое-что новенькое

Это самая странная собачья привычка из всех, что я видел

Где-то в параллельной вселенной собаки питаются арбузами. А нет, это в нашей

Моему другу очень стыдно, что не нашел мячик, и он решил загладить свою вину. Видит бог, он старался

А в вашей семье есть такой чудак?