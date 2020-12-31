20 котов, для которых в этом мире не осталось ничего святого

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Коты и кошки — это не только уютное мурчанье, теплый пушистый животик и миленькие глазки. Эти усатые создания вытворяют вещи, которые раз за разом проверяют наши нервы на крепкость, а нашу любовь — на искренность.

Мы в AdMe.ru обожаем котиков и сегодня просмотрели море фотографий, на которых они запечатлены на месте преступления. Приготовьтесь много улыбаться и радоваться, что на этот раз кошачьи проделки случились не с вами.

«Отвернулся всего на одну минуту, а кошка успела напакостить. А ведь там было насыпано 20 стаканов риса...»

«Он гордится этим. И даже позирует для фото»

«Я все утро искала свои очки, а она все это время мирно на них спала»

«Я была так рада своим новым картам, но она сумела испортить все удовольствие»

«Собрался я, значит, заняться своими личными делами...»

«Мой кот обнаружил горшок кошачьей мяты и за неделю его полностью уничтожил»

«Соседский кот просто пялится в окно моей спальни. Совсем стыд потерял!»

«Мой кот вечно где-то пропадал. Как-то я зашел в магазин на углу, а он, оказывается, бродит там уже несколько месяцев и ему даже выделили полку!»

«Это мой кот, и он забрался на место собаки соседа. Ну пес хотя бы попытался»

«Это бессовестное животное потопталось по моей яичной лапше и тем самым уничтожило ее»

«Заставила своего человека собирать все эти палочки, и он даже не злился. А все почему? Потому что у меня милая мордочка!»

«Оставил без присмотра на 10 секунд, и вот результат»

«Пойман на горячем: делал себе гамак, для чего прогрыз обивку стула»

«В прошлом году мне пришлось украшать елку трижды»

«Никаких сожалений!»

«С гордостью разглядывает результат своего труда»

«Кошка любила лежать на телевизоре, поэтому телевизора у меня больше нет»

«Не очень-то тебе и нужна была фиолетовая пряжа»

«Хотела сфотографировать на память этого котика, которого брала на передержку, а он ударил лапой телефон»

«Мое шитье: до и после. Это трагедия!»