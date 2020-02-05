20+ котов, чьи безумные проделки доказывают, что смекалки у этих хвостатых хоть отбавляй

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Наверняка каждый владелец кошки замечал у нее странные привычки. Пользователь твиттера из Аргентины дал старт треду о безумных проделках четвероногих. Сотни человек поделились фотографиями своих питомцев и снабдили их поясняющими комментариями, которые буквально сражают наповал.

Мы в AdMe.ru не могли сдержать смеха, читая этот тред. Теперь пришла ваша очередь улыбнуться.

1. «Когда я ем, кот пытается украсть все со стола. Поэтому я оставляю его за пределами кухни и закрываю дверь, а он смотрит на меня вот так»

2. Не пьет воду, если она не в стакане

3. Он просто обожает делать селфи

4. «Когда я иду спать, он смотрит на меня со шкафа. И так каждую ночь!»

5. «Мой кот любит смотреться в зеркало. А когда на него никто не обращает внимания, он разбрасывает вещи»

6. «Когда спрашиваем: „Где Гала?“ — она прячется за занавеску. Делаем вид, что ищем ее, она сидит и не дышит. Когда мы находим кошку, она бьет нас лапами и убегает»

7. «Моя кошка любит спать на телевизоре»

8. «Не знаю, как реагировать на это: он часто смотрит на меня таким взглядом, наблюдая из-за дверей»

9. Когда Моцарт голоден, он забирается на стол и начинает сбрасывать оттуда все или даже рвать. До тех пор, пока ему кто-нибудь не наполнит миску

10. «Моя кошка любит смотреть телевизор, растягиваться на полу как кролик и грызть тетради с конспектами»

11. «Спит с высунутым языком и закатившимися глазами. Когда мы увидели это в первый раз, подумали, что она мертва»

12. «Когда приходят гости, моя кошка садится рядом, скрестив лапы. Она всегда хочет быть в центре внимания»

13. «Мой кот частенько спит в обнимку с кроликом»

14. «Прыгает с пола и забирается ко мне на плечи. Она любит передвигаться так по дому»

15. «Моя кошка любит ходить в туалет в биде»

16. Оливер шпионит за соседями

17. «Моя очаровательная кошечка, которая умерла в прошлом году (я до сих пор скучаю по ней), вместе со мной выполняла кинезиологические упражнения, когда я растянула ногу»

18. Они часто принимают симметричные позы

19. «Афина, которая 2 недели живет со мной, спит так, словно занимается йогой»

20. Время от времени считает себя сурикатом

21. Обожает бананы и сливочный сыр

22. «Когда я игнорирую своего кота, он ложится и смотрит на меня до тех пор, пока я не прикоснусь к нему»

23. «Моя толстушка предпочитает спать в раковине, свесив одну лапу»

24. «Приходит каждый раз, когда я подолгу нахожусь в туалете»

Может быть, и вы замечали странности за своими котами? Расскажите о них, а для наглядности можете показать фотографии.