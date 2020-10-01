20+ котомонстров, которым в детстве забыли рассказать, что они должны быть милыми и пушистыми
Одни коты всю жизнь слышат в свой адрес: «Ух ты, какая лапочка», а другие гордо несут звание вредин и недотрог. Готовы поспорить, что оно их нисколько не смущает, ведь хозяева не перестают любить своих мохнатых монстров, даже когда те в очередной раз выпускают когти.
Мы в AdMe.ru тоже не раз страдали от неуживчивого характера своих питомцев, но котяры из этой подборки, конечно, вне конкуренции. Правда, один из них пытается по мере возможности быть обаяшкой. Насколько это у него получается, вы увидите в бонусе к нашей статье.
Его фирменная поза «ах, как вы все меня достали»
Хозяева сфинксов уже привыкли к кошачьим потягушкам после сна. Но в самый первый раз наверняка вздрогнули
Погладил кота, а его перекосило. Наверное, от счастья
У него осталось всего 4 зуба. Но только взгляните на них!
Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка!
«Мой котик очень общительный»
«Орет на нас, потому что с обеда прошел целый час, а она „голодает“, бедняжка»
Одни на ручках нежатся, а другие сразу выпускают когти
«Моя кошка атакует траву»
«Уйди, человек. Тебе тут не место»
«Она корчит такую морду каждый раз, когда я беру ее на руки. Видите ли, я преступила границы»
Вот так заходишь в комнату, а там... Хоба!
«Наконец-то удалось сфотографировать, как моя кошка зевает»
Некоторые коты могут напугать хозяина даже своей манерой спать
Это кошка или монстр?
И только попробуй сесть на этот стул
Когда кот отжал у тебя и пазл, и кофе
А хозяин-то вкусный!
И ведь никуда не денешься
«Моя и соседская кошка будут „хорошими“ друзьями»
Когда милоты не добавляет даже вязаная шапочка
Потому что кот главнее всяких непонятных гаджетов
Портал в другое измерение
Бонус: но некоторые «монстрики» все-таки пытаются быть милыми и обаятельными
А ваш кот любит проявить характер и выпустить коготки? Приходилось пугаться его неожиданных выходок?
Фото на превью Katzotter / reddit