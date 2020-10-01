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20+ котомонстров, которым в детстве забыли рассказать, что они должны быть милыми и пушистыми

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Одни коты всю жизнь слышат в свой адрес: «Ух ты, какая лапочка», а другие гордо несут звание вредин и недотрог. Готовы поспорить, что оно их нисколько не смущает, ведь хозяева не перестают любить своих мохнатых монстров, даже когда те в очередной раз выпускают когти.

Мы в AdMe.ru тоже не раз страдали от неуживчивого характера своих питомцев, но котяры из этой подборки, конечно, вне конкуренции. Правда, один из них пытается по мере возможности быть обаяшкой. Насколько это у него получается, вы увидите в бонусе к нашей статье.

Его фирменная поза «ах, как вы все меня достали»

© sleepparalysisstuck / reddit

Хозяева сфинксов уже привыкли к кошачьим потягушкам после сна. Но в самый первый раз наверняка вздрогнули

© kaldorei_lorewhore / reddit

Погладил кота, а его перекосило. Наверное, от счастья

© enigmamonkey / reddit

У него осталось всего 4 зуба. Но только взгляните на них!

© Katzotter / reddit

Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка!

© Cleai / reddit

«Мой котик очень общительный»

© 2Bor2Sleep / reddit

«Орет на нас, потому что с обеда прошел целый час, а она „голодает“, бедняжка»

© Duncanwithacamera / reddit

Одни на ручках нежатся, а другие сразу выпускают когти

© sundara108 / reddit

«Моя кошка атакует траву»

© Remarkable_Zuccini / reddit

«Уйди, человек. Тебе тут не место»

© Blue-Goat-Sleeping / reddit

«Она корчит такую морду каждый раз, когда я беру ее на руки. Видите ли, я преступила границы»

© kckitten05 / reddit

Вот так заходишь в комнату, а там... Хоба!

© Richard_Butts69 / reddit

«Наконец-то удалось сфотографировать, как моя кошка зевает»

© flamingmoisture / reddit

Некоторые коты могут напугать хозяина даже своей манерой спать

© Hard__Cory / reddit

Это кошка или монстр?

© Officermike / reddit

И только попробуй сесть на этот стул

© this_is_for_dog_pics / reddit

Когда кот отжал у тебя и пазл, и кофе

© Shnoota / reddit

А хозяин-то вкусный!

© poeismyhero / reddit

И ведь никуда не денешься

© EvilTim133 / reddit

«Моя и соседская кошка будут „хорошими“ друзьями»

© SpockVaporizesRock / reddit

Когда милоты не добавляет даже вязаная шапочка

© kelsmo420 / reddit

Потому что кот главнее всяких непонятных гаджетов

© jonathansdeli / reddit

Портал в другое измерение

© a_pinch_of_sarcasm / reddit

Бонус: но некоторые «монстрики» все-таки пытаются быть милыми и обаятельными

© alectoss / reddit

А ваш кот любит проявить характер и выпустить коготки? Приходилось пугаться его неожиданных выходок?

Фото на превью Katzotter / reddit
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