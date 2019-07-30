20+ «котографий» сфинксов, которые докажут, что это жутко привлекательные создания

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А вы знали, что, несмотря на свой серьезный вид, сфинксы являются одной из самых ласковых пород кошек? На их фотографии можно смотреть бесконечно, буквально ощущая кончиками пальцев тепло мягкой кошачьей кожи. И даже те, кто этих животных недолюбливает, порой не могут оторвать от них взгляд, сами не зная почему. Не верите? Давайте проверим.

Специально для этого AdMe.ru решил показать вам 19 фотографий сфинксов, которые просто «по-инопланетянски» притягательны.

Маленький и теплый комочек вселенского зла

Бродил по AliExpress от нечего делать и наткнулся на это

Инопланетная семейка в сборе

Кстати, а вот фото, на котором запечатлен контакт одной инопланетной расы с другой

«Я съем твою душу! Ну или украду сердечко»

Вам тоже кажется, что 90 % длины тела сфинкса приходится на уши?

Абсолютно нормальная реакция на встречу с пауком

Инопланетянин добыл кота

Этот купающийся кот выглядит так, словно что-то рекламирует

Когда на улице холодно, но у тебя есть теплый пуфик

Они действительно постоянно так делают

Этот милаха немного напоминает розовую жвачку, вам не кажется?

— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером? — Тем же, чем и всегда, Пинки... Попробуем завоевать мир!

Миссия «Заправить кровать» невыполнима

Let us help make the bed little Sphinx babies.😹😹 pic.twitter.com/M7ZW5kSJ9m — WILD NATURE (@WlLDNATURE) March 18, 2019

Вы знали, что у сфинксов тоже растет мех? Правда, совсем чуть-чуть

Как и любой из нас, они любят покайфовать

И у них просто отменная мимика

Благодаря этому вы всегда можете понять, как сфинкс к вам относится. Например, с презрением

Или со всей серьезностью

Или и вовсе так, что лучше не приближаться

Хотя, может, он пытается вас соблазнить?

Кажется, нет людей, которые были бы равнодушны к лысым кошкам. У кого-то они вызывают восторг, кого-то пугают. А как к ним относитесь вы? Могли бы завести в доме сфинкса? Или, может быть, у вас уже есть парочка?