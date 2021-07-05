20+ котиков, у которых слетели мяустройки
Все, у кого есть котики, подтвердят: иногда питомцы выдают такое, что хочется найти пульт управления и покопаться в настройках. И речь не про снесенные с подоконников горшки с цветами или разодранные обои. Котики устраивают выкрутасы покруче: то кажется, что вот-вот какая-то сущность из него вырвется, то, наоборот, надумает заняться йогой в саду и поймать дзен.
Мы тут в AdMe.ru задумали посмотреть на пушистиков, причуды которых хозяева не смогли не запечатлеть.
«По-моему, мой котик сломался»
Восьмое чудо света: висячие коты Семирамиды
«Мы это называем „странная поза“»
«Приглядываю за этим котом, и вот думаю: он сломался, похоже?»
«„Ты не пройдешь!“ Сфотографировал, пока кот зевал»
«Тренируется быть Кэтрин Зета-Джонс в „Западне“»
Первые 2 из 33 несчастий
Посмотри на мои пушистые бриджи. Посмотри!
Смотрите, какая у меня рыбка-кот
В это время года кот начинает подтаивать
Он спит в такой вот странной позе
Он ненавидит курицу в панировке, но все равно пытается ее умыкнуть. Отплевывается каждый раз, дурачок
«Мой кот спит, заведя лапы назад»
Джейк занимается йогой в саду
Когда глаза разбегаются от того, сколько травы, но жевать не получается
Сфотографировала своего парня и кота, смеемся до сих пор
«Каждый раз уходит минут 10, чтобы уговорить ее спуститься. Я невысокая, и она этим пользуется. И конечно, все 10 минут на меня кричат»
Мышка ведет себя странновато
Подойдет для фото в выпускной альбом
Винсента затягивает в бездну
Он просто такой, какой есть
Кот сегодня: «Все, теперь я человек»
Гас пытается улыбаться
Пожалуйста, верните кота производителю для сброса всех настроек
Говорят, животные похожи на своих хозяев. Интересно, а хозяева этих пушистиков тоже иногда делают что-то необычное?
Фото на превью nekohinoki / Twitter
Поделиться этой статьёй