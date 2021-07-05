20+ котиков, у которых слетели мяустройки

Все, у кого есть котики, подтвердят: иногда питомцы выдают такое, что хочется найти пульт управления и покопаться в настройках. И речь не про снесенные с подоконников горшки с цветами или разодранные обои. Котики устраивают выкрутасы покруче: то кажется, что вот-вот какая-то сущность из него вырвется, то, наоборот, надумает заняться йогой в саду и поймать дзен.

Мы тут в AdMe.ru задумали посмотреть на пушистиков, причуды которых хозяева не смогли не запечатлеть.

«По-моему, мой котик сломался»

Восьмое чудо света: висячие коты Семирамиды

«Мы это называем „странная поза“»

«Приглядываю за этим котом, и вот думаю: он сломался, похоже?»

«„Ты не пройдешь!“ Сфотографировал, пока кот зевал»

«Тренируется быть Кэтрин Зета-Джонс в „Западне“»

Первые 2 из 33 несчастий

Посмотри на мои пушистые бриджи. Посмотри!

Смотрите, какая у меня рыбка-кот

В это время года кот начинает подтаивать

Он спит в такой вот странной позе

Он ненавидит курицу в панировке, но все равно пытается ее умыкнуть. Отплевывается каждый раз, дурачок

«Мой кот спит, заведя лапы назад»

Джейк занимается йогой в саду

Когда глаза разбегаются от того, сколько травы, но жевать не получается

Сфотографировала своего парня и кота, смеемся до сих пор

«Каждый раз уходит минут 10, чтобы уговорить ее спуститься. Я невысокая, и она этим пользуется. И конечно, все 10 минут на меня кричат»

Мышка ведет себя странновато

Подойдет для фото в выпускной альбом

Винсента затягивает в бездну

Он просто такой, какой есть

Кот сегодня: «Все, теперь я человек»

Гас пытается улыбаться

Пожалуйста, верните кота производителю для сброса всех настроек