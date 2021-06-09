20 котиков, которые на себе прочувствовали, что значит жить в семье креативных и любящих родителей
Кот согреет вас холодными зимними вечерами своим мурчанием, заботливо разбудит утром вместо будильника, намекнет, что пора заканчивать с работой, ложась на ноутбук во время важной переписки. И хозяева зачастую настолько хотят выразить свою благодарность, что идут на маленькие хитрости и придумывают нестандартные вещи, чтобы питомец почувствовал себя особенным и любимым.
Мы в AdMe.ru уверены, что такое проявление заботы в отношении домашних питомцев — отличный способ показать свою любовь.
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А как вы заботитесь о своих котиках?
Фото на превью furubakun / Reddit
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