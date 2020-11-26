20+ котиков, которые по своей эмоциональности обошли Эмилию Кларк

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Жизнь с домашними животными полна сюрпризов. Наверняка вы замечали, как коты порой чересчур эмоционально реагируют на происходящее. Этим пушистикам совершенно не нужно слов. Достаточно одного взгляда, чтобы мы поняли их настроение. Изумительно то, как они радуются, грустят и удивляются, подобно людям.

Мы в AdMe.ru уверены, что котиков много не бывает, а таких чудных и эмоциональных тем более.

«Она нашла способ залезть под дом в первый раз»

Ты представляешь, что она там увидела? ©FastWalkingShortGuy / Reddit

«Первая стрижка когтей в жизни»

«Заснял своего кота во время и после зевка»

«Кот моего хорошего друга слишком милый, чтобы не показать его фото»

«Он улыбается, когда действительно счастлив»

Этому котику что-то взгрустнулось

«Сирилла находится в состоянии постоянного кризиса»

Кошка работой художника явно недовольна

«Счастливый мальчик наслаждается солнцем»

«Что-то мне подсказывает, что Райнхардт не впечатлен»

«Поймал кота в начале зевка»

«Мне не нравится, что все эти люди всегда рядом: обычно они уходят в течение дня»

Решил показать свои зубки

«Мордочка, которую она делает, когда играет, — самое милое на свете»

«Пес привыкает к своему маленькому брату»

Котам не обязательно говорить — им достаточно посмотреть

«Мы только что получили фото с помолвки — это, наверное, одно из моих любимых»

«Чувак. Ты должен вести себя нормально. Просто будь клевым»

Тот случай, когда у хозяина и кота даже мимика одинаковая

«Моя кошка любит смотреть на себя в зеркало»

«Мы с моим парнем не перестаем смеяться, так что наслаждайтесь»

«Она без ума от себя»

«Кошка была случайно заперта снаружи, и ей есть что сказать об этом»

Важность этого кота просто зашкаливает

«Обычно это очень счастливая кошка. Не понимаю, что вызвало такой грозный взгляд»