20+ котиков, из-за чьих проделок хозяева сначала пускают слезу, а потом готовы лопнуть от смеха
Котики страсть как любят чудить. То закроют своего пушистого собрата в шкафу, то под шумок умыкнут носки. А то и вовсе готовы побороться за место под солнцем, и неважно, что дело происходит в цветочном горшке.
Герои сегодняшней подборки AdMe.ru — отвязные мохнатые хулиганы. Впрочем, злиться на них всерьез не получится, ведь от их шалостей трудно не засмеяться. В бонусе вас ждут кошачьи «преступления» на кухне.
1. «Эти двое копались в моем горшке, а потом решили выяснить отношения и боролись за право лежать в нем»
2. «Стоит мне только открыть дверь, как эти пушистые дармоеды выскакивают в коридор и начинают драть когтями ковер в общем холле»
3. «Мамочка, желаю тебе счастливого Дня матери. Постой, дай-ка мне съесть эту ужасную штуку, которую тебе принес папочка»
4. «Так вот куда, оказывается, пропадали мои резинки для волос!»
5. «Эти рулоны бумажных полотенец стояли на кухне. Он притащил их в спальню, чтобы просто показать, кто здесь хозяин»
6. «Что это у тебя? Курочка? Мм, курочку я люблю»
7. «Что ж, кажется, я еще не скоро открою свою посылку»
8. «Хотела дошить рубашку вечером, но у котов были другие планы»
9. «Это кот моего ребенка — Асмо. Он ест шнуры от наушников независимо от того, сколько раз вы его за это ругали»
«Сегодня на него упали наушники, и через 10 секунд он снова принялся их жевать. Одно из двух: у него память как у рыбки либо он просто упрямец».
10. «Это растение у нас всего несколько недель, но кот одержим им»
11. Захотелось внезапно позаниматься спортом? Штора к вашим услугам!
12. «Новый котенок закрыл взрослую кошку в серванте. Понятия не имею, как они его открыли. Я лишь услышала звук захлопывающейся двери, а потом увидела это»
13. «Она просто сорвала ламели жалюзи, чтобы было удобнее смотреть, что творится за окном»
14. Когда самая удобная «лежанка» — спина хозяйки, занятой работой в саду
15. Упс, пока хозяйка отлучилась, кто-то открыл шкаф и просыпал фасоль! Кто бы это мог быть?
16. «Шмупи проник в шкаф с кормом и беспощадно прикончил всю пачку»
17. «Несколько часов искал Моти, пока не обнаружил ее дремлющей в куче старых коробок. Теперь называю это ее „пещерой троллей“»
18. «Он ненавидит корзины»
19. «Я решила собрать мозаику только потому, что кошка развалилась на клавиатуре и загораживала экран компьютера»
20. «У кого-нибудь еще кошка ворует носки и таскает их по дому? Вчера нашла эти 4 штуки и попробовала пристыдить плутовку, а ей хоть бы хны»
21. «Кажется, мы нашли виновницу»
22. Когда застигли на месте преступления при многочисленных свидетелях
23. Ну, подумаешь, уронил цветок и разбил вазу. За этот взгляд можно все простить!
Бонус № 1: «Мой котенок немного потоптался на заготовке для торта „Павлова“»
Бонус № 2: «Догадайтесь, чем закончилось посягательство на мой завтрак»
Какие шалости творит ваш питомец? Если вы застали его на месте преступления с фотоаппаратом, покажите кадр в комментариях.
Фото на превью Lsty_wnch / Reddit
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