20+ котиков, из-за чьих проделок хозяева сначала пускают слезу, а потом готовы лопнуть от смеха

Котики страсть как любят чудить. То закроют своего пушистого собрата в шкафу, то под шумок умыкнут носки. А то и вовсе готовы побороться за место под солнцем, и неважно, что дело происходит в цветочном горшке.

Герои сегодняшней подборки AdMe.ru — отвязные мохнатые хулиганы. Впрочем, злиться на них всерьез не получится, ведь от их шалостей трудно не засмеяться. В бонусе вас ждут кошачьи «преступления» на кухне.

1. «Эти двое копались в моем горшке, а потом решили выяснить отношения и боролись за право лежать в нем»

2. «Стоит мне только открыть дверь, как эти пушистые дармоеды выскакивают в коридор и начинают драть когтями ковер в общем холле»

3. «Мамочка, желаю тебе счастливого Дня матери. Постой, дай-ка мне съесть эту ужасную штуку, которую тебе принес папочка»

4. «Так вот куда, оказывается, пропадали мои резинки для волос!»

5. «Эти рулоны бумажных полотенец стояли на кухне. Он притащил их в спальню, чтобы просто показать, кто здесь хозяин»

6. «Что это у тебя? Курочка? Мм, курочку я люблю»

7. «Что ж, кажется, я еще не скоро открою свою посылку»

8. «Хотела дошить рубашку вечером, но у котов были другие планы»

9. «Это кот моего ребенка — Асмо. Он ест шнуры от наушников независимо от того, сколько раз вы его за это ругали»

«Сегодня на него упали наушники, и через 10 секунд он снова принялся их жевать. Одно из двух: у него память как у рыбки либо он просто упрямец».

10. «Это растение у нас всего несколько недель, но кот одержим им»

11. Захотелось внезапно позаниматься спортом? Штора к вашим услугам!

12. «Новый котенок закрыл взрослую кошку в серванте. Понятия не имею, как они его открыли. Я лишь услышала звук захлопывающейся двери, а потом увидела это»

13. «Она просто сорвала ламели жалюзи, чтобы было удобнее смотреть, что творится за окном»

14. Когда самая удобная «лежанка» — спина хозяйки, занятой работой в саду

15. Упс, пока хозяйка отлучилась, кто-то открыл шкаф и просыпал фасоль! Кто бы это мог быть?

16. «Шмупи проник в шкаф с кормом и беспощадно прикончил всю пачку»

17. «Несколько часов искал Моти, пока не обнаружил ее дремлющей в куче старых коробок. Теперь называю это ее „пещерой троллей“»

18. «Он ненавидит корзины»

19. «Я решила собрать мозаику только потому, что кошка развалилась на клавиатуре и загораживала экран компьютера»

20. «У кого-нибудь еще кошка ворует носки и таскает их по дому? Вчера нашла эти 4 штуки и попробовала пристыдить плутовку, а ей хоть бы хны»

21. «Кажется, мы нашли виновницу»

22. Когда застигли на месте преступления при многочисленных свидетелях

23. Ну, подумаешь, уронил цветок и разбил вазу. За этот взгляд можно все простить!

Бонус № 1: «Мой котенок немного потоптался на заготовке для торта „Павлова“»

Бонус № 2: «Догадайтесь, чем закончилось посягательство на мой завтрак»