20+ кошек, у которых окончательно и бесповоротно слетели стандартные настройки

Не нужно быть зоологом, чтобы знать, как устроены кошки. Они все как одна любят всласть поспать, плотно поесть и забраться в пустую коробку, подвернись им такая возможность. Но иногда все наши познания об усатых-полосатых сводятся на нет, потому что они могут такое учудить, что хоть стой, хоть падай.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к 20+ фото кошек, которые, судя по всему, совсем вышли из строя.

«Познакомьтесь, это Винстон, и он любит делать вот так»

Не хотелось бы тревожить ваш сладкий сон, но есть одно маленькое но

«На часах полвторого ночи, мой кот пытается съесть авокадо целиком»

«Это Моцарелла, и она любит спать, уткнувшись мордочкой в твердую поверхность. Никто не знает, почему она так делает»

Когда пытаешься дать понять, что очень сильно хочешь наружу

«Каждый раз после того, как я приму душ, она заходит в кабину и садится на мокрую поверхность, чтобы намочить лапы и хвост»

Не знаем, что здесь происходит, но мы бы не вмешивались в этот процесс

«Купила 6 помидоров, прихожу домой, а 5 из них разбросаны по кухне. Стало интересно, куда подевался 6-й и сам пакет. Выяснилось, что наш котенок спрятал их в своем логове»

«Если она и ложится на диван, то только так»

Не удивимся, если там «Краткая инструкция по порабощению человечества»

Максимальное слияние с поверхностью

«Каждый раз для того, чтобы спустить ее оттуда, мы ведем 10-минутный бой. Я невысокого роста, и она этим пользуется»

«У меня еще никогда не было кота, который пил бы воду подобным образом»

«Она предпочитает пить воду из-под крана в ванной. И ей совершенно все равно, что у нее дорогая поилка с отфильтрованной и непременно свежей водой»

Все коты делятся на 2 типа

«Любимая игрушка нашего кота — это сандалии. Правда, ровно до того момента, пока он в них не застрянет и не прибежит за помощью»

«Это Отис. Каждый раз, когда он решает прилечь на своей лежанке, он выбирает такую позу»

Это кот, а это собачья миска. Он уверен, что она создана специально для него

«Порой она встанет на задние лапы и стоит как человек»

«Кто-нибудь может мне объяснить, почему она так делает?»

Если вам вдруг не хватило Винстона, то вот еще