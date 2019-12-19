20 кошек, которых природа наградила настоящей изюминкой

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Заядлые кошатники знают, что все усатые-полосатые прекрасны без исключения. Но даже эти люди вынуждены признать, что есть среди питомцев такие экземпляры, при одном взгляде на которых дух захватывает. А все потому, что природа наградила их поистине специфической внешностью.

AdMe.ru делится с вами фото 20 представителей семейства кошачьих, глядя на которые, трудно поверить, что все эти уникальные отметины и узоры — дело рук не фотошопа.

1. Знакомьтесь: Скрэппи, кот с витилиго

2. Вечно невыспавшийся котик

3. Боуи — упитанный кот, а еще у него глаза разного цвета и черный хвост в придачу. Но в основном он идеальный

4. «У моей кошки есть губы, и меня это чертовски пугает»

5. Кот-воин с мечом на спине

6. Неестественно длинный хвост заказывали?

7. У этой очаровательной кошки, которую только что принесли в приют, один глаз желтый, а другой подобен оку Саурона

8. «Усач терпеливо ждет меня»

9. Кудряша нашли год назад истощенным, плешивым, с тяжелыми ушными инфекциями и клещами. Через полгода он преобразился до неузнаваемости

10. «У моей кошки в глазах Вселенная»

11. Это не белка, это все еще кот

12. «У моей кошки чередуются цвета подушечек на лапках»

13. «У моего кота вместо бровей фламинго»

14. «У моей кошки Алисы мраморная шерсть»

15. «У кота моего друга усы причудливой формы»

16. Кот с густыми выразительными бровями

17. Оливка — кот с секторной гетерохромией

18. А это Венера, «двуликая» кошка

19. Кот с «двойными» глазами

20. «У кота моего брата есть большие пальцы»

Бонус: а песика с витилиго видели? Смотрите не растайте!

А как выглядит ваш усатый-полосатый любимец? Есть ли у него что-то особенное во внешности или в характере?