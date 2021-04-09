20+ кошек, которые, кажется, плевать хотели на все эти ваши правила

О том, что без кота и жизнь не та, знает не понаслышке каждый владелец такого животного. Да-да, эти пушистые создания способны влюбить в себя кого угодно и буквально с первого взгляда. Однако, какими бы милыми они ни были снаружи, внутри каждого из них сидит маленький дьяволенок, который к тому же считает, что именно он хозяин в этом доме, а значит, ему все дозволено.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ кошек, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы свалить горшок с растением, стащить что-то из холодильника, ну или вступить в ближний бой со шторкой в ванной. Кажется, проводить с ними профилактические беседы бессмысленно.

«Готовил поесть, отошел на минуту, возвращаюсь, а там это. Он ведет себя так, словно я его никогда не кормлю»

«Вот почему нам не суждено иметь дома красивые вещи»

«Услышала, как мой муж кричит в душе. Захожу, а там это»

Он словно говорит: «Чего встал-то? Убирай»

И так уже в 7-й раз

«Только глянь, что тут магическим образом свалилось со шкафа на пол, ма»

«Да-да, устраивайся поудобнее, а как же»

«Смотри, я украла для тебя сосиски из кухни»

Беспощадное групповое преступление

Рассматривает созданный им шедевр

Главное — состроить невинную мордашку

«Мой кот, крепко спящий с последним кусочком пазла, который мы ищем вот уже 10 минут»

Ну тут хозяин сам нарвался, купив такие корзины

Сначала сделал вид, что спит, а затем начал медленно тянуться к еде

«Ой, извини, человек. Эта дыра, которую я проделала в твоем одеяле, очень удобная»

«Я в очередной раз переоценил свою способность прятать его игрушки»

«А ты продолжай, не отвлекайся, чего уж там»

«Каждый раз, когда я вешаю их ровно, Стиви вскакивает и „поправляет“ их обратно»

«Я провожу онлайн-конференцию на диване и не могу пошевелиться. В это время мой кот...»

Преступление. Преступник

«Надеюсь, ты насладился моим пончиком на завтрак»

Любуется своим лапотворным шедевром