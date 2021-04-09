20+ кошек, которые, кажется, плевать хотели на все эти ваши правила
О том, что без кота и жизнь не та, знает не понаслышке каждый владелец такого животного. Да-да, эти пушистые создания способны влюбить в себя кого угодно и буквально с первого взгляда. Однако, какими бы милыми они ни были снаружи, внутри каждого из них сидит маленький дьяволенок, который к тому же считает, что именно он хозяин в этом доме, а значит, ему все дозволено.
AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ кошек, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы свалить горшок с растением, стащить что-то из холодильника, ну или вступить в ближний бой со шторкой в ванной. Кажется, проводить с ними профилактические беседы бессмысленно.
«Готовил поесть, отошел на минуту, возвращаюсь, а там это. Он ведет себя так, словно я его никогда не кормлю»
«Вот почему нам не суждено иметь дома красивые вещи»
«Услышала, как мой муж кричит в душе. Захожу, а там это»
Он словно говорит: «Чего встал-то? Убирай»
И так уже в 7-й раз
«Только глянь, что тут магическим образом свалилось со шкафа на пол, ма»
«Да-да, устраивайся поудобнее, а как же»
«Смотри, я украла для тебя сосиски из кухни»
Беспощадное групповое преступление
Рассматривает созданный им шедевр
Главное — состроить невинную мордашку
«Мой кот, крепко спящий с последним кусочком пазла, который мы ищем вот уже 10 минут»
Ну тут хозяин сам нарвался, купив такие корзины
Сначала сделал вид, что спит, а затем начал медленно тянуться к еде
«Ой, извини, человек. Эта дыра, которую я проделала в твоем одеяле, очень удобная»
«Я в очередной раз переоценил свою способность прятать его игрушки»
«А ты продолжай, не отвлекайся, чего уж там»
«Каждый раз, когда я вешаю их ровно, Стиви вскакивает и „поправляет“ их обратно»
«Я провожу онлайн-конференцию на диване и не могу пошевелиться. В это время мой кот...»
Преступление. Преступник
«Надеюсь, ты насладился моим пончиком на завтрак»
Любуется своим лапотворным шедевром
А у вас дома есть усатый-полосатый? О какой из его последних выходок вы до сих пор не можете забыть?
Фото на превью Fat-Goosey / Reddit
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