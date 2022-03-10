20 кошек, которые урвали у природы экстраизюминку

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Нет такой шкалы, по которой можно было бы справедливо оценить красоту кошек. Все они одинаково прекрасны, под каким углом на них ни глянь. Однако порой среди усатых-полосатых встречаются такие диковинные экземпляры, рядом с которыми все остальные немного да и меркнут. А все потому, что природа наградила их поистине специфической внешностью.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20 кошек, которые, кажется, даже не догадываются, насколько они особенные.

«Когда моя кошка закрывает глаза, на ее шерсти появляется имитация глаз»

«У моего кота витилиго. Раньше он был угольно-черным, а потом начал потихоньку белеть»

«Когда моя кошка соединяет лапки, получается вот такое сердечко»

Вот что такое по-настоящему темные круги под глазами

Кота с веснушчатым носом видели? Теперь уж точно видели

«У моей кошки на теле есть искорка»

«Из одного уха моего кота растет почти что 10-сантиметровый волос»

Эта кошка выглядит так, словно ей на нос села лягушка

«Подушка на лапке моей кошки в шахматную клеточку»

«Мою кошку зовут Бо (по-английски Bo), и у нее на спине можно найти ее имя»

«Мой кот Ксавьер и его аномально длинная лапа»

«В пасти моей кошки можно разглядеть контуры Южной Америки»

«У моей кошки на большом пальце сразу 2 когтя»

Эта кошка из-за своей расцветки выглядит так, словно у нее нет носа

По этой кошке несложно понять, что она несет окружающим любовь

Усам этого уличного кота позавидовал бы сам Эркюль Пуаро

«За последние 5 лет мой кот несколько раз менял свою расцветку»

«У моей кошки есть кошка, которая следует за ней по пятам, куда бы она ни пошла»

Кто подскажет, как приручить этого дракона? Один в один Беззубик

Завораживающий двуликий кот