20+ кошек, которые могут отключиться, не успеете вы и глазом моргнуть

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Владельцы котов не станут отрицать, что им частенько приходится находить своих питомцев уснувшими в самых странных местах. Кошки — невероятные существа. Даже спать они умудряются особым, почти вызывающим, но при этом милым способом. И поскольку им нужно отдыхать по несколько часов в день, порой случается так, что они засыпают прямо посередине действия.

AdMe.ru с гордостью представляет фото 20+ кошек, решивших, что кровать — недостаточно идеальное место, которое можно отвоевать у человека ради сна, поэтому они заняли другие места в доме.

1. Этот парень дремлет в раковине, так что придется подождать, если хотите помыть руки

2. «И снова моя кошка нашла еще одно странное место для сна»

3. «Наш матч меня утомил, оставь меня в покое»

4. Идеальная пара (не туфель)

5. Не смог найти подходящую тушь для своих усов, так что прилег отдохнуть

6. «Не беспокоить»

7. «Не тебе меня судить: я знаю о тебе слишком много»

8. «Я в курсе, что кошки спят в специфических позах, но эта, наверное, самая смешная»

9. Чтение его убаюкало

10. «Потому что мне так удобно, вот почему»

11. «Надеюсь, это растение было не очень дорого бабушке»

12. Кто же не любит запах кондиционера для белья!

13. «Джорджу нравится спать на спинке дивана»

14. «Туннельный» кот

15. Эта кошка любит спать в коробках

16. «Моя суперспособность — засыпать где угодно»

17. Очень чистоплотный кот

18. Это слишком уютно, чтобы на это смотреть

19. «Я пришел посмотреть, чем ты занимаешься, но сначала нужно вздремнуть»

20. Сладкие грезы

21. Найди кота