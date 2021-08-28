20 комочков милоты, которые совсем недавно пришли в этот мир и уже его завоевали

Порой, чтобы поднять себе настроение, нужно всего лишь посмотреть на очаровательных животных. И не стоит думать, что это просто случайность. Многочисленные исследования подтверждают, что просмотр фотографий и видео с милыми представителями фауны благотворно влияет на наш мозг. У нас проходит беспокойство и печаль, мы чувствуем себя более энергичными.

Мы в AdMe.ru получили свою дозу гормона хорошего настроения, рассматривая фотографии пользователей социальных сетей, и хотим поделиться с вами самыми умилительными из них.

Ах, эти голубые глаза

Этот цыпленок чертовски милый и отлично умещается в гамаке для птенца

Детеныш шиншиллы

«Поймал малыша»

«Мой новый щенок Райли»

«Привет от Ласандры»

«Манго открыла сегодня глазки»

Самая маленькая обезьяна в мире — карликовая игрунка

Малыш-сова

Маисовый полоз. Взрослые самцы достигают 182 см в длину

Маленькая пантера

Детеныш опоссума

Только что вылупившийся расписной перепел

Как мило! Я хочу целую коробку таких. © Sunflower_Reaction / Reddit

«Моя мама нашла эту маленькую черепаху»

Они настолько маленькие, что могут уместиться в чайной ложке

Маленький кролик

«Предыдущие владельцы вернули его, потому что он слишком много плакал. А я влюбилась и продала свою гитару, чтобы взять его к себе»

Это потенциальный мем

«Сегодня вечером я спас утенка. Познакомьтесь с Дэйви»

«Познакомьтесь с бельчонком Гоханом»

«Когда я ехала к врачу, увидела, как 2 вороны клевали этого малыша. Я выбежала из машины и спасла его». © lightwell / Reddit