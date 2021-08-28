20 комочков милоты, которые совсем недавно пришли в этот мир и уже его завоевали
Порой, чтобы поднять себе настроение, нужно всего лишь посмотреть на очаровательных животных. И не стоит думать, что это просто случайность. Многочисленные исследования подтверждают, что просмотр фотографий и видео с милыми представителями фауны благотворно влияет на наш мозг. У нас проходит беспокойство и печаль, мы чувствуем себя более энергичными.
Мы в AdMe.ru получили свою дозу гормона хорошего настроения, рассматривая фотографии пользователей социальных сетей, и хотим поделиться с вами самыми умилительными из них.
Ах, эти голубые глаза
Этот цыпленок чертовски милый и отлично умещается в гамаке для птенца
Детеныш шиншиллы
«Поймал малыша»
«Мой новый щенок Райли»
«Привет от Ласандры»
«Манго открыла сегодня глазки»
Самая маленькая обезьяна в мире — карликовая игрунка
Малыш-сова
Маисовый полоз. Взрослые самцы достигают 182 см в длину
Маленькая пантера
Детеныш опоссума
Только что вылупившийся расписной перепел
- Как мило! Я хочу целую коробку таких. © Sunflower_Reaction / Reddit
«Моя мама нашла эту маленькую черепаху»
Они настолько маленькие, что могут уместиться в чайной ложке
Маленький кролик
«Предыдущие владельцы вернули его, потому что он слишком много плакал. А я влюбилась и продала свою гитару, чтобы взять его к себе»
Это потенциальный мем
«Сегодня вечером я спас утенка. Познакомьтесь с Дэйви»
«Познакомьтесь с бельчонком Гоханом»
«Когда я ехала к врачу, увидела, как 2 вороны клевали этого малыша. Я выбежала из машины и спасла его». © lightwell / Reddit
А у вас дома есть свой собственный комочек милоты?
Фото на превью lightwell / Reddit
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