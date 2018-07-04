20+ находчивых животных, которые могут дать мастер-класс по спасению от жары

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Когда приходит долгожданное лето, люди сетуют на жару. Однако нам подвластны пульты кондиционеров и кнопки вентиляторов. А что в такой ситуации делают животные? Мы всерьез задались этим вопросом и вскоре убедились, что питомцы и дикие звери — настоящие профи в деле спасения от жары, способные отыскать вожделенную прохладу где угодно. Мы находили их в холодильнике, на шезлонге и в других неожиданных местах. Их находчивости просто нет предела.

AdMe.ru решил провести небольшое расследование и определить главных претендентов на звание «Победитель зноя из мира фауны».

1. Главное — пораньше занять свое место на пляже

2. Кто сказал, что причал — это только для катеров?

3. Эти свинки отлично знают, что нужно делать в жару. В жару на Багамах

4. Когда градусник раскален до предела, просто иди в спа-салон

5. Отчего люди не живут в холодильниках? По-моему, здесь есть все

6. Когда ты готов признать, что от людей есть польза

7. Шалашик из цветов вместо суперсовременного тента? Да!

8. Истинные гурманы находят свежесть в еде

9. Почему мы закончили плеcкаться в этой чудесной и необыкновенно прохладной воде?

10. Когда все спасаются от жары, а ты просто меняешь позу для загара

11. Я же говорил тебе, что волшебные единороги существуют

12. Полдень все проводят по-разному

13. Нисходящие и восходящие потоки воздуха, нисходящие и восходящие...

14. Остановись, мгновенье!

15. Что этому песику не грозит, так это расходы на солнцезащитный крем

16. Цель каждого лося в жару — найти водоем, а размер и цвет — это дело третье

17. Мокрое полотенце — ваш личный билет в рай

18. Этот парень дает мастер-класс, как не потерять ни капли живительной влаги

19. Умиляйтесь, щелкайте камерами... Главное, не выключайте эту штуку

20. Мой папа имеет испанские корни, а потому мы свято чтим сиесту

21. Когда ты позвал друга освежиться, но сообщил не обо всех своих планах

22. Тот момент, когда мама купила тебе самую красивую панамку

23. «Кондиционер — привилегия избранных, но смотреть народу я не запрещаю»

24. Всегда держись ближе к источнику... В крайнем случае к раковине

25. И вот он, твой первый день у моря!