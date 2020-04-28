20+ избалованных котов, которые сели хозяевам на шею и лапки свесили

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А вы знали, что по некоторым сигналам можно определить, кто в доме хозяин — вы или кот? Да, эти усатые пройдохи с умилительными мордашками точно знают, как незаметно забрать власть в свои лапы и заставить человека всячески потакать им. Ну а герои нашей статьи и сами уже поняли, что избаловали своих питомцев просто до предела.

Редакция AdMe.ru не по наслышке знает, каково это — иметь капризного кота, который привык получать все, что его душе будет угодно. Мы покажем вам фотографии маленьких пушистых диктаторов, чьи владельцы уже и не знают, как им угодить.

Если королева хочет играть с потолочным вентилятором, она будет играть с потолочным вентилятором

«Я просто перестала ее гладить, и вот что вышло»

«Мама, шепотом: „Не говори папе, что эта подушка для Боба стоила € 70“»

«Построила для своих котов башню из коробок»

«Мой кот не оставляет меня в покое, пока я не включу ему какое-нибудь шоу. Особенно ему нравится смотреть ролики про птиц на YouTube»

«Вы когда-нибудь видели более избалованного кота? Мы только недавно переехали, а у него игрушек больше, чем у нас мебели»

Завтрак в постель для хозяина дома

«Жена говорит, что мы избаловали нашего кота. Понятия не имею, о чем она»

«Это мой день рождения, но подарки получили кошки»

«Ей нравится наблюдать за мусорщиками»

«У моей кошки есть собственный диван»

Ты понимаешь, что кот избалован, когда он отказывается есть на кухне и ты еще должен составить ему компанию

«Он ест на полу рядом с картиной, которую из-за него пришлось снять со стены, а пьет только на подоконнике в окружении цветов. И попробуй хоть что-то поменять местами»

«Она устроилась между моих ног и удерживает меня в этой ловушке несколько часов»

«Она мяукала на меня до тех пор, пока я не расстелила и не включила плед с подогревом, а потом быстренько плюхнулась на него»

«1,5 года назад мне показалось, что научить кота пить из крана — отличная идея. Теперь он отказывается пить из миски, постоянно прыгает в раковину и просит включить воду»

«Моя кошка жуть как любит сидеть на балконе и пялиться в окна. Если дверь закрыта, она орет на всю квартиру, пока не откроем, не положим ее любимую лежанку на коробки и не подсадим ее туда»

«Сделала беседку для своей кошки»

«Мой парень потратил 3 месяца на то, чтобы построить для нашего усатого дом с подогревом. Мы положили туда лакомство, а кот просто просунул голову, съел угощение и ушел»

«Моя наглая морда отказывается есть корм из миски, если в этот момент его не гладить. Он никогда не ест сам: сначала подходит к миске и начинает истошно мяукать, чтобы его погладили»

«После того как я запретил ему жевать карандаши, он решил, что не намерен это терпеть, и просто улегся на мою раскраску»

«Я должен сначала погладить его, и только тогда могу идти в туалет. И так каждый раз»

«Я, конечно, знала, что у нас избалованный кот, но сейчас мама положила ему ложечку красной икры, а он „закопал“ миску и брезгливо обошел ее стороной»

«Сегодня я потратила час, ремонтируя любимые игрушки Ньютона. А он просто перестал с ними играть»

Наверняка у кого-то из вас есть не менее капризные питомцы. Покажите нам их и расскажите, как вы балуете своих любимцев.