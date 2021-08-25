20+ историй о животных, которые внезапно оказались смышленее человека

Мы привыкли относиться к домашним животным как к милым, но не очень разумным младшим братьям. Однако не стоит их недооценивать. Порой наши питомцы демонстрируют такие чудеса интеллекта, что нам остается лишь открыть рот в изумлении.

У нас в AdMe.ru есть для вас истории о том, как животные показали свой характер и доказали, что они ничуть не глупее человека.

Мои два кота спят со мной. Один — под боком, другой — на подушке у головы. Засыпаем всегда вместе. Но, видимо, всю ночь им не вылежать, и под утро они тихонько сваливают. Однако едва у меня проиграет будильник, эти две морды летят ко мне на всех парах и занимают исходные позиции. Один, похоже, прямо на лету группируется в клубочек, судя по ежеутреннему удару в бок. Когда я открываю глаза, они лениво поднимают головы, сонно щурятся, зевают, мол, только проснулись. Да-а, актерская игра на уровне. © Gerda32 / Pikabu

Случилось это, когда я еще был студентом. Мы жили втроем: я, мама и кот по кличке Томпсон. Как-то раз мама меня упрекнула, что, мол, я совсем за котом не слежу. Ну и решили, что теперь по утрам кормить кота буду я. Ну решили и решили. Что мне, трудно? Встал покормил и в институт поехал. Так продолжалось пару дней, пока маме не понадобилось на работу приехать пораньше. Я, как всегда, проснулся, умылся, оделся и пошел на кухню кормить кота, а у него в миске уже еда лежит... Вечером все и выяснилось. Оказывается, этот блоховоз по утрам съедал то, что давал ему я, а потом честными голодными глазами и надрывным «мя-я-явом» требовал есть у мамы. Мама думала, что я кота не кормил, и морда получала вторую порцию. А дальше все пошло совсем не по плану кота. Утром я проспал и не стал кормить кота: мама покормит. Мама вставала, кот требовал жрать, но, вспоминая его хитрость, мама тоже не кормила его. Вот так он и прожил без завтрака еще несколько дней. С тех пор на кухне мы всегда оставляем записку, что кот покормлен. © BbIBOPOT / Pikabu

Моя собака обожает печенье, а кот — собачью еду. Поэтому у собаки высокая миска, а печенье лежит на полке. Заметила, что печенье из вазочки стало пропадать. Собака до него добраться не смогла бы, а кот его не ест. Слышу сегодня шорох, подкралась к кухне. Смотрю — кот залез на полку, взял в рот пару печенюшек, скинул вниз. Там их быстро сожрала собака. Потом собака подходит к своей миске, набирает в рот свой корм и высыпает на пол, где его быстро подметает кот. Господи, любовь к еде делает их умнее! © Палата № 6 / VK

Лето. Сочи. Жара. Стою на остановке. Лежит пес, такой «шерстяной», огромный, пить хочет явно. Ну я из своей бутылки в ладонь лью, а он не пьет, отходит. Я ему и говорю: «Вот ты дурной!» А пес уходит и оборачивается, мол, пойдем, что покажу. Иду за ним, и тут он меня приводит к магазину, у которого ведро с водой для собак стоит. Попил и смотрит на меня с выражением: «И кто тут дурной?» © gataroja / Pikabu

Пару недель назад мы с семьей поехали на озеро. С нами был 2-летний сын моей сестры. И почему-то он захотел шагнуть с небольшого утеса. «Виктор, нет! Иди сюда!» — крикнула его мать. Малыш не послушался. Но тут мой пес подошел к утесу так, чтобы не дать Виктору упасть. Я был потрясен таким действием собаки. Хотя, может быть, это просто удачное совпадение, кто знает. © GrouchyRelative588 / Reddit

У меня есть мопс. Многие считают эту породу бесполезной. Но однажды зимой я пошла в магазин, взяв с собой собаку на поводке. Подошли мы к многоэтажке, где располагался магазин, как вдруг пес резко останавливается и не дает дальше идти. Я подошла к нему и только хотела взять на руки, как в полуметре от меня падает с крыши огромная сосулька. Если бы не мопс, то она бы попала в меня. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Живет у меня огромный рыжий кот породы курильский бобтейл. Вместо хвоста у него помпон, длинные задние лапы, похож на маленькую рысь. Ловит мышей, крыс, птиц и ящериц зачем-то. Характер у него тот еще. Недавно забежала в гараж мышь — он день там проспал и лапой не пошевелил. Я разозлилась и сказала: «Не поймаешь мышь — уберу еду, оставлю только воду!» Как он на меня посмотрел... Утром рядом с принципиально нетронутой миской лежали две мышки, а кот меня еще несколько дней игнорировал. Извинялась. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Когда наши дети были еще совсем маленькие и не умели ходить, по нашему дому были расставлены специальные детские заборчики. Они загораживали лестницы, чтобы не подвергать детей опасности. Это позволяло нам немного расслабиться. Как-то к нам пришли гости с такими же малышами. Заборчики были расставлены, но по какой-то причине один из них отцепился. Мы этого не заметили. Но заметила наша собака Лорье. Она увидела, как один из карапузов приближается к опасному месту, и легла у него на пути. Затем Лорье принялась лаять, чтобы привлечь наше внимание. Когда мы прибежали на шум, то увидели такую картину: малыш пытается перебраться через собаку, а та, в свою очередь, тыкается в него носом и гавкает. Это буквально растопило наши сердца. Все ребята в округе любили Лорье, а она любила их в ответ. © dewart / Reddit

Мелкая собачка брата завела себе «сокровищницу» в будке на кошачьем домике. Коты в ней не спят, а собака там раскладывает свои сокровища. Недавно я чистила весь домик и подклеивала оторвавшийся мех. Пришлось все вынуть из будки. Дуся внимательно наблюдала за моими действиями. Когда я закончила убирать и положила все ее богатства обратно в будку, она меня облаяла и начала все перекладывать в одном ей известном порядке. © Хищный ЗаИц / AdMe

У нас во дворе есть огромный пес. Выглядит как уличный, но кто-то его кормит и надевает ему намордник на прогулку. Гуляет он всегда один, ни к кому не проявляет агрессии. Недавно шла на работу, стоит этот пес. Я совершенно спокойно прохожу мимо, и он как залает. Громко и явно угрожающе. Я подскочила от неожиданности, оглянулась и вижу, что прямо за мной идет какой-то мужик, почти вплотную, а я и не слышала. Как только я оглянулась, этого мужика как ветром сдуло — исчез тут же. Стало жутковато. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Люблю собак. Дома уже есть две. И тут сын притащил котенка. Что же, пусть живет. Так эти двое начали козни ему устраивать. Дошло до того, что кобель стал таскать содержимое лотка и подбрасывать в комнаты. Мол, кот нагадил. Когда спалился, то с невозмутимым выражением морды пошел пить водичку. Еще говорят, что люди — интриганы и лицемеры! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Собаки вообще сообразительные. Кстати, вот кто ведро у магазина наполнял».

Мой сын не любил ходить в школу. Я его в дверь, а он в окно и домой. Так вот, я попросила по телефону родственника зайти к нам домой и привезти его обратно в школу. Отчим позвонил и сказал, что ребенка дома нет. Я попросила его спросить у кошки, но он, бывший военный, на меня рассердился и сказал, что я говорю глупости. Тогда я о-о-очень попросила его сказать нашей кошке, глядя ей в глаза: «Забава, где Томас?» Раза 3 подряд. Отчим на меня психанул, но просьбу выполнил. Забава пошла в спальню и запрыгнула на кровать. Под кроватью отчим и нашел моего сына. А перед этим я предупредила отчима: «Позвони в дверной звонок. Если кошка скажет „мяу“ за дверью, можешь и не заходить: дома никого нет». Но кошка молчала, и он вошел. Трудно поверить, но это правда. © Azat Hatyn / Facebook

Мне уже прилично за 80, живу в частном доме. Крыльцо высокое, мне подниматься и сходить с него трудно. Есть пес Малыш, которого мы взяли с улицы несколько лет назад уже в зрелом возрасте. Он метис, но благородных кровей. Так вот, он, видя, что я собираюсь сходить или подниматься, где бы ни был, бросает свои собачьи дела, прибегает, становится на парапет, подставляет спину и голову, чтобы я опиралась на него. Размер у него приличный: смесь добермана с овчаркой. Мы его никогда этому не обучали — сам дошел. Еще по утрам подходит проверяет, сплю ли я. Если сплю, никогда не будит. Ждет, когда проснусь и почешу ему ушки. Я иногда этим пользуюсь, притворяюсь спящей. Он уходит, но периодически приходит и проверяет, не проснулась ли я. Мы с ним общаемся и отлично понимаем друг друга. © Валентина Пушкарёва / Facebook

Как-то я пришла с работы и заснула, на плите грелся чайник. Просыпаюсь оттого, что мой кот, сидя на мне, бьет меня лапой. Сгоняю его, он ругается и опять залезает на меня. Когда встала, поняла, что вода в чайнике выкипела.

P. S. Так было несколько раз. Мой спаситель. © Алена Литвинова / Facebook

P. S. Так было несколько раз. Мой спаситель. © Алена Литвинова / Facebook Гуляли мы с собакеном. Темно уже. А он застрял под кустом. Что уж там интересного, не знаю. И тянула его, и звала. Ну благо такса — собака небольшая. Подхватила и унесла. И всю дорогу до дома ругалась: «Вот же ты осел упрямый! Поздно уже, я спать хочу!» Подошла к подъезду и вдруг понимаю, что ключей нет. Пошла обратно по маршруту. Думаю, всем ясно, под каким кустом я эти ключи нашла. Стыдно было перед Вуди. © Екатерина Байцур / Facebook

У соседей по даче обычно в 9 вечера закрывают двери. И если кошка не успела вернуться домой — ее проблемы. Как-то вечером приходит к нам эта самая кошка и начинает крутиться возле столика, на котором лежит телефон. Звоню соседу, говорю: «Тут твоя кошка хочет с тобой поговорить». Подношу трубку кошке, чтобы он сказал ей: «Иди домой». И та, услышав в телефоне хозяина, мгновенно бежит к нему. На следующий день история повторяется. А потом и на третий. Как она додумалась? © Константин С. / Facebook

«Они ждут моего сына, который вот-вот должен вернуться домой на праздники. Меня пугает то, насколько животные умные».

Я работал в зоомагазине. У нас был пес-охранник. Грозный питбуль. Когда кто-то стучался в дверь до открытия магазина, хозяин любил командовать: «Взять их, Батч!» После этих слов питбуль вскакивал и бросался на дверь с лаем и рычанием. Ранние посетители переставали ломиться и затем спокойно ждали открытия. Однажды я сидел в глубине магазина и стал свидетелем очень любопытной сцены. Очередной покупатель пришел слишком рано и стал стучаться в нашу стеклянную дверь. В торговой зоне никого не было. Пес был где-то далеко и ничего не слышал. Но перед магазином сидел наш попугай-талисман. Внезапно он выкрикнул: «Взять их, Батч!» Пес примчался и, как водится, прогнал посетителя. Ни один человек не участвовал в этой сцене. А я просто сидел в сторонке и с изумлением наблюдал. © flargenhargen / Reddit

Мой конь умеет носом открывать замок на воротах. Обычно стойла закрываются на простую задвижку и лошади их не трогают. Но не Рекс. Нам пришлось установить дополнительный замок снизу на дверь, чтобы он не мог дотянуться. Однажды какой-то новичок запер Рекса, но забыл про второй замок. Когда все ушли, наш гений сначала открыл свою дверь, а потом все остальные стойла, и выпустил всех на волю. Радостные кони гурьбой вышли в поле наслаждаться свободой. © Jellylamp / Reddit

Я гостил у бабушки с дедушкой и отошел по магазинам. Случайно я пошел по длинному пути, который проходил вдоль гавани и через парк. В этом месте любили жить утки. И тут я увидел, как 2 утки перекатываются в сторону дороги. Вдруг одна из них остановилась и расправила крыло перед второй уткой, не позволяя идти дальше. Затем она посмотрела направо и налево и пропустила машину. Они дошли до середины дороги, остановились, и первая утка снова посмотрела по сторонам. Я еще никогда так сильно не сожалел о том, что не взял с собой камеру. © OptomisticOcelot / Reddit