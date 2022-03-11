20 хвостиков, которым и целый мир не мил без их излюбленной игрушки

Домашние питомцы совсем как дети. Они не прочь вкусно покушать, сладко поспать и побезобразничать. И, так же как и человеческие детеныши, играют в игрушки. Причем к некоторым прикипают так сильно, что готовы не выпускать их из пасти сутками напролет.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к хвостатым, которым белый свет не мил без их любимых игрушек. Притом не всегда это мячики, резиновые косточки и пищащие мышки. Носки, шнурки и спонжи для макияжа тоже могут представлять исключительную ценность для пушистиков.

«Моя мать драконов. Свила гнездо на табуретке и принесла любимую игрушку»

«Какая самая странная любимая игрушка у ваших питомцев? Пожалуй, начну со своей кошки — у нее это бьюти-блендер!»

«Я должен поймать их всех... И под „всеми“ я подразумеваю носки хозяина»

«Моя собака — барахольщица. Когда она спит, рядом в обязательном порядке должны лежать ошейник и рулетка-поводок. Если их нет, будет ходить, тявкать и требовать»

«Его любимая игрушка — та, которая гармонирует с цветом глаз»

«Почему моя кошка их так любит? У нее целый дом игрушек, но она предпочитает обниматься с 9-килограммовыми гантелями»

«У собаки моего двоюродного брата недавно родились щенки. Этот малыш явно очень устал целый день играть в игрушки»

«Песик пришел в секонд-хенд со своей любимой игрушкой, и хозяин попросил его попозировать для фотографии. Эти двое сделали мой день»

«Это Картошка. Мы спасли его несколько месяцев назад, и теперь его любимая игрушка — эта соломинка»

«Софи не любит мыться, поэтому она приносит свою любимую игрушку, чтобы чувствовать себя увереннее»

«Моя собака со своим любимым мишкой. Она всегда приносит и показывает его гостям»

Ну что за чудо-ребенок!

«Мне подарили мягкую игрушку на день рождения, и мой пес все время пытался ее украсть. Тогда я подарил ему его собственную игрушку. Он носит ее с собой абсолютно везде»

«Моя глухая собака больше всего на свете любит мячики. Фанина коллекция»

«Наша 20-летняя любимица. Греется в лучах солнца посреди своих игрушек»

«Да что тут смотреть? Всего-то милый одноглазый, глухой и слепой старичок Гэри. Он чудной и просто обожает эту игрушку»

«У моего песика появилась новая любимая игрушка»

«Спас его 3 месяца назад и сразу же купил множество модных игрушек. В итоге его любимая — старый шнурок от обуви, который он нашел в моем шкафу»

«Это Марли. Чтобы уснуть, он должен обязательно держать в пасти свою игрушку»

«Моя старушка приносит все 3 свои любимые игрушки только тем, кого посчитает достойным такого жеста»