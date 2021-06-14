20 хвостатых узурпаторов, которые перенимают у людей и привычки, и вещички
В каждом питомце рано или поздно начинает угадываться его хозяин. Братья наши меньшие с легкостью перенимают у нас самые разнообразные бытовые привычки и навыки, будь то любовь к купанию или умение открывать двери. А уж сколько наших вещей перешли в безраздельное пользование к хвостатым узурпаторам, и вовсе не счесть.
Мы в AdMe.ru просто не способны противиться милоте пушистых и пернатых и готовы бросить все вещи мира к их лапкам. Пользователи сети, чьи фото вы увидите в нашей подборке, похоже, разделяют нашу позицию и уже смирились с тем, что часть их жизни давно принадлежит питомцам.
Обеденный стол оккупирован «курочкой-гриль»
Птица свила гнездо прямо на швабре
Суп с котятами. Нашли себе уютное гнездышко
«Белки постоянно крадут лампочки у меня на заднем дворе. Сегодня наконец поймала одну из них с поличным»
«Дворовый контроль. Ручную кладь — к досмотру»
«Что это тут такое вкусненькое?»
«Новый приятель для сна — мистер Панда»
Когда твой поезд задержали на неопределенное время
«Пожалуй, я зайду попозже»
На подушке и под одеялком спится очень комфортно
Эти стаканчики подходят ему просто идеально
Пес решил вздремнуть вместе с игрушкой
«Мой кот пытается открыть дверь»
«Сегодня мы спали в палатке и смотрели на звезды»
«По телеку смотреть совсем нечего»
«Сегодня слишком жарко, мне нужна вода»
«Наша Мейз крадет носки из спальни и сбегает вниз, чтобы сложить их в коробку. Она очень любит носки»
Котики тоже хотят рисовать цветными мелками. Но не умеют
Очевидно, не все кошки ненавидят купаться
Количество сладких булочек на завтрак придется увеличить с 3 до 5
А какие ваши вещи безвозвратно узурпированы питомцами?
Фото на превью ZlobnijMel / Pikabu
Поделиться этой статьёй