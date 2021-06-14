20 хвостатых узурпаторов, которые перенимают у людей и привычки, и вещички

В каждом питомце рано или поздно начинает угадываться его хозяин. Братья наши меньшие с легкостью перенимают у нас самые разнообразные бытовые привычки и навыки, будь то любовь к купанию или умение открывать двери. А уж сколько наших вещей перешли в безраздельное пользование к хвостатым узурпаторам, и вовсе не счесть.

Мы в AdMe.ru просто не способны противиться милоте пушистых и пернатых и готовы бросить все вещи мира к их лапкам. Пользователи сети, чьи фото вы увидите в нашей подборке, похоже, разделяют нашу позицию и уже смирились с тем, что часть их жизни давно принадлежит питомцам.

Обеденный стол оккупирован «курочкой-гриль»

Птица свила гнездо прямо на швабре

Суп с котятами. Нашли себе уютное гнездышко

«Белки постоянно крадут лампочки у меня на заднем дворе. Сегодня наконец поймала одну из них с поличным»

«Дворовый контроль. Ручную кладь — к досмотру»

«Что это тут такое вкусненькое?»

«Новый приятель для сна — мистер Панда»

Когда твой поезд задержали на неопределенное время

«Пожалуй, я зайду попозже»

На подушке и под одеялком спится очень комфортно

Эти стаканчики подходят ему просто идеально

Пес решил вздремнуть вместе с игрушкой

«Мой кот пытается открыть дверь»

«Сегодня мы спали в палатке и смотрели на звезды»

«По телеку смотреть совсем нечего»

«Сегодня слишком жарко, мне нужна вода»

«Наша Мейз крадет носки из спальни и сбегает вниз, чтобы сложить их в коробку. Она очень любит носки»

Котики тоже хотят рисовать цветными мелками. Но не умеют

Очевидно, не все кошки ненавидят купаться

Количество сладких булочек на завтрак придется увеличить с 3 до 5