20+ хвостатых негодяев, которые испытывают нервы своих хозяев максимально изощренным образом
В мире нет двух одинаковых собак или котов: каждый домашний питомец уникален, своеобразен и, конечно, любим по-своему. Однако есть у наших пушистых друзей одно качество, которым они обладают все без исключения: любовь к проделкам и шалостям. И даже спокойная и степенная на первый взгляд кошка или сдержанный и воспитанный пес хоть раз в жизни вытворяли что-нибудь такое, от чего у хозяев немножко дергался глаз.
Мы в AdMe.ru уверены: герои сегодняшней подборки любят своих питомцев, несмотря на все их выкрутасы, которые точно заслужили того, чтобы мы собрали их в отдельной статье.
Печальный рассказ о щенке и ножке стола
«Хотела просто спокойно зайти в ванную... А теперь я в диком ужасе»
- Призрак, видимо, тоже хотел уединиться в ванной, но котики ему помешали. © Noja8787 / Reddit
«Вернулся домой и нашел свою кошку там, где она уж точно быть не должна»
Сегодня они решили пообедать ручкой
«Ох, не так я хотела проснуться субботним утром. И ведь им ни капельки не стыдно»
Она ужасна. И ей плевать на это
«Вернулся домой, а там такое. И вот как мне отучить ее делать это?»
«Я спасла этому котенку жизнь, и вот чем он решил мне отплатить»
«Кое-кто потоптался сегодня по тесту. Теряюсь в догадках, кто же это мог быть»
«Кажется, моя собака наконец нашла ту самую вещь, которую точно нельзя было грызть»
«Мне очень нужно было в туалет, но он рванул туда вместе со мной, чтобы попить из унитаза! А ведь его миска с водой стоит здесь же»
«Моему коту абсолютно плевать на то, что мне необходимо дышать»
Кот громко умолял дать ему тунца. Видимо, только затем, чтобы вытащить кусок из чашки на пол и уйти прочь
«Сложил все вещи для тренировки и обнаружил свою собаку, жующую мою капу»
«Мой пес нашел все мои сбережения на черный день... и разодрал их»
«Я даже не могу объяснить своим котам всю серьезность того, что они наделали»
Вот что будет, если абсолютно белая кошка решит потереться о палетку теней, когда ее хозяйка на минутку отвернется
«Мой кот дремал у телевизора, и, видимо, его что-то напугало»
А чем в последний раз «радовал» вас ваш питомец?
Фото на превью betoalbornoz / Twitter
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