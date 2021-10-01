20+ хвостатых негодяев, которые испытывают нервы своих хозяев максимально изощренным образом

В мире нет двух одинаковых собак или котов: каждый домашний питомец уникален, своеобразен и, конечно, любим по-своему. Однако есть у наших пушистых друзей одно качество, которым они обладают все без исключения: любовь к проделкам и шалостям. И даже спокойная и степенная на первый взгляд кошка или сдержанный и воспитанный пес хоть раз в жизни вытворяли что-нибудь такое, от чего у хозяев немножко дергался глаз.

Мы в AdMe.ru уверены: герои сегодняшней подборки любят своих питомцев, несмотря на все их выкрутасы, которые точно заслужили того, чтобы мы собрали их в отдельной статье.

Печальный рассказ о щенке и ножке стола

«Хотела просто спокойно зайти в ванную... А теперь я в диком ужасе»

Призрак, видимо, тоже хотел уединиться в ванной, но котики ему помешали. © Noja8787 / Reddit

«Вернулся домой и нашел свою кошку там, где она уж точно быть не должна»

Сегодня они решили пообедать ручкой

«Ох, не так я хотела проснуться субботним утром. И ведь им ни капельки не стыдно»

Она ужасна. И ей плевать на это

«Вернулся домой, а там такое. И вот как мне отучить ее делать это?»

«Я спасла этому котенку жизнь, и вот чем он решил мне отплатить»

«Кое-кто потоптался сегодня по тесту. Теряюсь в догадках, кто же это мог быть»

«Кажется, моя собака наконец нашла ту самую вещь, которую точно нельзя было грызть»

«Мне очень нужно было в туалет, но он рванул туда вместе со мной, чтобы попить из унитаза! А ведь его миска с водой стоит здесь же»

«Моему коту абсолютно плевать на то, что мне необходимо дышать»

Кот громко умолял дать ему тунца. Видимо, только затем, чтобы вытащить кусок из чашки на пол и уйти прочь

«Сложил все вещи для тренировки и обнаружил свою собаку, жующую мою капу»

«Мой пес нашел все мои сбережения на черный день... и разодрал их»

«Я даже не могу объяснить своим котам всю серьезность того, что они наделали»

Вот что будет, если абсолютно белая кошка решит потереться о палетку теней, когда ее хозяйка на минутку отвернется

«Мой кот дремал у телевизора, и, видимо, его что-то напугало»