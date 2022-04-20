20 хвостатых хулиганов, которые умеют получать удовольствие от жизни — и пусть весь мир подождет

Котики как будто созданы для ласки, объятий и сладких потягушек. Они настолько очаровательны, что сложно ожидать от них подвоха. Однако за ангельской внешностью нередко скрывается хитрая и беззастенчивая натура, которая готова идти к своей цели напролом и даже думать не собирается о каких-то там приличиях, чувстве вины и прочих мелочах.

Мы в AdMe.ru обожаем усатых-полосатых, даже тех, которые ни дня не могут прожить без пакостей и проделок. Ведь наблюдать за ними — одно удовольствие.

«Зашел с утра в магазин, слышу шуршание. Вот этот тип скинул 3 упаковки корма, прогрыз и сидит лопает. И его даже не смущает, что это на самом деле корм для собак»

Даже не думайте на котика, он ничего не трогал

«Однажды, вернувшись с работы, я застал вот такую картину. На мои логичные вопросы „Кто это сделал?“ и „Зачем?“ морда „тигра“ приобрела вот такое выражение»

«Кошка прогулялась по моему бутерброду»

Цветок под ним пока жив, но весьма подавлен

«Приготовил курицу в микроволновке и оставил дверь открытой на минуту»

«Она не дает мне закрыть холодильник, потому что требует колбасы»

«Нет, ну ты это видел? Да я сам только проснулся!»

«Мама присылает фото и пишет: „Это Евгений ночью сожрал мою кукурузу и лег рядом спать. Причем, поверь мне, он совсем не голодает!“ Собственно, сам Евгений»

Н — наглость. И так каждый раз

«А хозяйка ничего так готовит»

«Захожу на кухню, а там такое»

«Моя мама собиралась испечь пирог. Ее не было 5 минут, и вот итог»

«Я не встала в 6 утра, чтобы покормить кота, поэтому он затащил этот пакет с лакомствами в ванную и открыл его сам»

«Да мне вообще пофиг на твой бонсай, человек»

Стащил это со стола, рычал, никому не отдавал, пытался удрать со своей добычей. Ему вообще не стыдно

В работе главное — правильное руководство

«Кот пьет молоко из моей тарелки. И, похоже, он недоволен тем, что его отвлекают»

«Соседи со 2-го этажа оставили коляску в подъезде, и кот других соседей по достоинству оценил новую лежанку»

«Выбираю этот кусок!»