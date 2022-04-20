20 хвостатых хулиганов, которые умеют получать удовольствие от жизни — и пусть весь мир подождет
Котики как будто созданы для ласки, объятий и сладких потягушек. Они настолько очаровательны, что сложно ожидать от них подвоха. Однако за ангельской внешностью нередко скрывается хитрая и беззастенчивая натура, которая готова идти к своей цели напролом и даже думать не собирается о каких-то там приличиях, чувстве вины и прочих мелочах.
Мы в AdMe.ru обожаем усатых-полосатых, даже тех, которые ни дня не могут прожить без пакостей и проделок. Ведь наблюдать за ними — одно удовольствие.
«Зашел с утра в магазин, слышу шуршание. Вот этот тип скинул 3 упаковки корма, прогрыз и сидит лопает. И его даже не смущает, что это на самом деле корм для собак»
Даже не думайте на котика, он ничего не трогал
«Однажды, вернувшись с работы, я застал вот такую картину. На мои логичные вопросы „Кто это сделал?“ и „Зачем?“ морда „тигра“ приобрела вот такое выражение»
«Кошка прогулялась по моему бутерброду»
Цветок под ним пока жив, но весьма подавлен
«Приготовил курицу в микроволновке и оставил дверь открытой на минуту»
«Она не дает мне закрыть холодильник, потому что требует колбасы»
«Нет, ну ты это видел? Да я сам только проснулся!»
«Мама присылает фото и пишет: „Это Евгений ночью сожрал мою кукурузу и лег рядом спать. Причем, поверь мне, он совсем не голодает!“ Собственно, сам Евгений»
Н — наглость. И так каждый раз
«А хозяйка ничего так готовит»
«Захожу на кухню, а там такое»
«Моя мама собиралась испечь пирог. Ее не было 5 минут, и вот итог»
«Я не встала в 6 утра, чтобы покормить кота, поэтому он затащил этот пакет с лакомствами в ванную и открыл его сам»
«Да мне вообще пофиг на твой бонсай, человек»
Стащил это со стола, рычал, никому не отдавал, пытался удрать со своей добычей. Ему вообще не стыдно
В работе главное — правильное руководство
«Кот пьет молоко из моей тарелки. И, похоже, он недоволен тем, что его отвлекают»
«Соседи со 2-го этажа оставили коляску в подъезде, и кот других соседей по достоинству оценил новую лежанку»
«Выбираю этот кусок!»
А ваш питомец любит хулиганить или он слишком хорошо воспитан для этого?
Фото на превью Riahona / Pikabu
AdMe/Животные/20 хвостатых хулиганов, которые умеют получать удовольствие от жизни — и пусть весь мир подождет
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