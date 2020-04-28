20+ хвостатых доказательств того, что любовь и забота способны творить чудеса

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Человек начал приручать животных более 15 000 лет назад, и сейчас уже сложно представить этот мир без домашних питомцев. Они наполняют нас радостью, а уж если хозяин не просто купил, а спас малыша от голодной жизни на улице или неминуемой гибели, то к пушистым лапкам и виляющим хвостикам прилагаются еще вагон благодарности и тележка обожания.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся теми людьми, которые решились приютить бездомных кошек, собак и попугайчиков и стать для них настоящей семьей. На то, как меняются сами питомцы от такого нежного отношения, можно смотреть бесконечно.

«От маленькой грустной гусеницы до хулиганистого, вездесущего, залюбленного и избалованного кота. Это Степан»

«Патрона нашли в мусорном мешке на обочине шоссе. Ему было 4 недели. 2 месяца спустя он стал очень счастливым мальчиком»

«Когда мы взяли Хильду, она была очень истощена после недавних родов. За последние 6 месяцев она превратилась в длинношерстную королеву красоты»

«Мы нашу вторую собаку подобрали в подъезде. Он не пережил бы и суток без срочной медицинской помощи. Сейчас хулиганит вместе со старшим лабрадором»

«Это Юта. Забрала ее с усыпления 13-летней. Скоро ей 19»

«Это Шелли. Я подобрал ее с улицы в 1,5 месяца. Она была напугана людьми до чертиков. Прошло 1,5 года. Огромный прогресс после большой работы. Это того стоит»

«Живем с 11-летним глухим котиком, и это самая выгодная покупка (около 50 копеек), которую мы сделали 10 лет назад»

«Пенни до и после. Мы нашли ее в глуши, с лактацией, грыжей и гнилыми зубами. Вероятно, собаку использовали для разведения и бросили. Теперь она самая счастливая малышка»

«Кажется, сыну нравится кот, которого мы подобрали»

«Кира жил на коммунальной кухне, был диким, орущим, весь в жире и грязи. У меня он 10 лет. Едим вместе, грызет телефон, обои, мебель, спит на моей ноге»

«Моя красавица Чарли. Приютила ее только 6 месяцев назад, и каждая секунда проведенного вместе времени стоила того»

«От маленького испуганного комочка, который подкинули в подъезд, до наглющей любимой хозяйки квартиры»

«Она просто кричала нам с дочкой: „Остановитесь и возьмите меня к себе!“ — когда бежала к нам по улице. Мы ее услышали»

«Моя милая Реми Мэй. Собака пришла ко мне беременной и через 2 недели родила 10 здоровых щенков. Все малыши пристроены, а она теперь самая сладкая картошечка»

«Собиралась на работу, завела машину. Бежит человек, машет руками и кричит, что у меня под авто котенок. Вышла, заглянула — никого. Сажусь за руль, а рядом с сумкой чудо смешное. 2 года живем вместе»

«Мы — счастливые обладатели собаки из ташкентского приюта»

«Понтифик нашего дома! Не знаю, что было бы с крохой, выброшенной на обочину, если бы мы не встретились. Он — лучшее, что произошло с нами в чужой стране»

«Забрали из приюта 3 года назад. Между фотками разница в 2 недели»

«Арвин 9 лет. Нашла ее вместе с братьями и сестрами за нашим курятником в лесу. Приручена и живет роскошной жизнью»

«Удочерил эту прекрасную девушку вчера. 36 кг радости и улыбок»

«1,5 года назад кто-то выкинул больного блохастого котенка в подъезд. Он сидел и плакал у нашей квартиры. Вырос наглый коняшка, который крушит все подряд и носится с собакой»

«Эта собака бегала по моей улице. Мы с подругой потратили 3 часа на то, чтобы привести ее в порядок и показать всем самую храбрую девочку»

«Кот по имени Кот был усыновлен 6 лет назад. До этого он жил на улице и голодал каждый день первого месяца своей жизни. Теперь я думаю, что он счастлив. И я тоже»

«Верхнее левое фото — день, когда мы его приютили; верхнее правое — после первой недели, а нижнее — год спустя. Это лучшая собака, которая у меня когда-либо была»

«На балкон пробралась уличная кошка. Утром я услышала странные звуки. Выхожу, а там два маленьких комочка. Кошка через пару недель исчезла, а этих бандиток мы оставили себе»

«Роджера нашли на улице где-то в Кентукки, спасли и привезли в Миннесоту. От стресса он потерял все волосы на ушах. Теперь шерсть отросла, пес набрал 13,5 кг и стал моим лучшим другом»

«Кот-астматик из приюта, собака вышла из леса с вросшим в шею ошейником. Спасибо всем, кто спасает животных!»

А как у вас дома появились хвостатые питомцы?