20+ хозяев, которые закатывают глаза и говорят: «Ты же лопнешь, пушистый вымогатель»

Пожалуй, все владельцы котов знают, что эти животные никогда не откажутся поесть, а наиболее опытные хозяева даже могут оставлять домашним записки в стиле «не верь коту, он уже дважды завтракал». Но при этого мало кто способен устоять, когда эти пушистые хитрецы начинают умильно поглядывать на еду на нашем столе или теребить лапкой пакет со своим кормом.

Мы в AdMe.ru тоже не раз поддавались на трогательно-просящие взгляды наших питомцев и тихонько подсовывали им вкусные кусочки. А при взгляде на фото из бонуса стало понятно, что манипулировать нами умеют не только коты, но и собаки.

«Этой рожицей кот показывает мне, что проголодался»

Кажется, именно так и выглядит сила воли

Она научилась выпрашивать корм взглядом мультяшного Кота в сапогах

«Колбаса есть? А если найдем?»

«Я насыпал кукурузные хлопья в чашку. А кот теперь с укором смотрит, мол, я отбираю его еду. Как объяснить, что это человеческий сухой корм, а не кошачий?»

«Эх, не в тот рот кусок мяса пошел»

«Феликс пил йогурт»

Этот кот ест все! Любые фрукты, овощи, мясо, рыбу, хлеб

«Кошка по имени Мышка тоскует по завтраку, который каким-то чудесным образом вдруг исчез»

Никакого морального давления. Просто есть хочется

Кажется, кто-то терпел изо всех сил и думал: «И совсем мне не хочется этих ваших блинчиков. Ну разве что парочку»

Один взгляд вместо тысячи слов

«Это выражение на морде моего кота означает „Я голоден“. Он так смотрит с тех пор, как я посадила его на диету»

«Один из котов на работе сообщает мне, что он голоден (мы кормим их завтраком и ужином каждый день)»

«Мой кот Тиша: „Позвольте зацепиться коготком“»

«Мой шерстяной красавец выпрашивает рыбку»

«Кот хочет есть с нами»

«Моя кошка уснула в обнимку с бананом, который я хотела съесть»

Кошки тоже любят пиццу. Ну, во всяком случае, колбасу в ней

С надеждой во взгляде

«Вот же несправедливость: сами за стол сели, а котика не позвали»

Бонус: Когда собаке нельзя смотреть на еду хозяина