20 котов, которые глобально затупили. А их хозяева успели схватиться за фотоаппарат

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Все мы нежно любим наших котиков, но иногда складывается ощущение, что в их организме вместо крови циркулирует тормозная жидкость. Ничем иным некоторые их поступки просто не объяснишь. Вот скажите, зачем нашим пушистикам жевать пакет, пить из унитаза или забираться куда-нибудь повыше, а потом орать и ждать, пока хозяин придет на помощь?

Чтобы слегка разбавить эту подборку, AdMe.ru разместил в бонусе к статье умного сфинкса. Не поверите, но он точно знает, как надо правильно использовать горячие макароны.

Когда кошка хотела развернуться, но... упс! А хозяйка говорит: «Интересно, как она будет выкручиваться из этого положения»

Ему кажется, что вода здесь вкуснее

«Нашей кошке от природы досталась красота. С мозгами похуже»

«Она перевернула коробку свежего печенья, вся перемазалась шоколадом и в результате была экстренно отправлена в ванну»

«Я повесил эту полочку, чтобы кот смотрел на птичек, а он даже не сообразил, как ей пользоваться»

«Он просто голоден и пытается жевать мой палец»

Когда слегка промазал мимо миски с кормом

«Мой кот думает, что идеально вписывается в любую коробку»

«Если я тебя не вижу, значит, я спрятался. Верно?»

«Мой кот не мог понять, как играть с тряпкой. Он просто нежно потер ею свою морду. Ему никогда не выжить в дикой природе»

«Он умывался, когда кто-то позвонил в дверь. В итоге завис и просидел так около 15 минут»

«Она хочет, чтобы я заставил второго кота подвинуться, но при этом в упор не видит свою миску»

«Мои пижамные штаны лежали на полу. Утром в них обнаружилась кошка»

«Пытались приучить нашу кошку к автоматической кормушке. В итоге она просто сидит рядом и орет»

«Угадайте, кто забирается на дверь и через 2 минуты начинает плакать, потому что боится спрыгнуть»

«Мне кажется, это выглядит глупо»

Играл с жалюзи. Проиграл

«В конце концов она упала»

«Наш кот Гектор недавно пришел к выводу, что мусорная корзина — это его спальное место»

Кто знает, зачем он ест сеточку из-под лука?

Бонус: умный сфинкс, который знает, как согреться зимой

«Она не ест макароны, ей просто нравится, когда тепло».