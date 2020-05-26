20+ хозяев, которые хотели завести питомца, а обрели обожаемого члена семьи

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С появлением в доме кошечки или собачки жизнь большинства людей переворачивается с ног на голову. И дело не только в том, что на хозяина обрушиваются новые хлопоты и ежедневные обязанности по уходу за любимым питомцем. Заодно человек приобретает любящего и беззаветно доверяющего друга, который, даже несмотря на не очень примерное поведение, однажды становится самым близким существом на земле.

Мы в AdMe.ru уже давно неравнодушны к братьям нашим меньшим, а потому подготовили подборку фотографий, которые доказывают, что домашние питомцы — это не просто животные, а настоящие члены семьи.

«Прекрасная фотография моего брата и нашего боксера. Они словно близнецы»

«Моя тетя связала для своей кошки диван»

Этот мужчина специально надел толстовку задом наперед, чтобы получился кармашек для щенка

«Пару месяцев назад мой муж принес с работы уменьшенную модель палатки»

«Мы с парнем расстались 2 года назад, а он до сих пор присылает нашему псу Аполлону ко дню рождения открытку и подарочную карту в магазин товаров для домашних животных»

«Я вырубился, и она прижалась ко мне, чтобы обняться. Моя девушка сказала, что мы оба храпим»

«Бабушка в больнице, а кот часами вот так ждет ее на кухне»

«Муж построил туннель, ведущий из окна дома в палатку во дворе. Это стало событием для всего района. Люди постоянно останавливаются, чтобы сделать фото и помахать котам»

Только посмотрите на этих спящих ребят!

«Моему котенку нравится, когда его держат на руках как ребенка»

Свободные лапы вместо лопаты!

«Мои коты спят на трехъярусной кровати»

Им нравится тусоваться вместе со своим крошечным человеком

«Раньше, когда я видела фото собак в приюте и у новых владельцев, сомневалась, что выражения глаз, морды могут отличаться. Сегодня пересмотрела фото своей Лейлы»

«Пришлось уехать в командировку на неделю. Приглядеть за котом попросила соседку. Возвращаясь, я думала, что он успел обидеться, и готовилась к холодному приему. Когда зашла домой, кот заулыбался»

«Раньше я не любила собак... Увидев Джинджер впервые, я посмотрела на нее с отвращением. Все, что она дала взамен, — желание любить и заботиться. Моя настоящая любовь»

«Моя девушка сделала художественную галерею для нашей кошки»

«— Давай купим детское кресло, чтобы ребенок в собачьей лежанке больше не сидел?

— Давай»

«Сегодня мы устроили для Джонни небольшое приключение»

«Добавлю немного ослепительного блеска в вашу жизнь»

«С ума сойти, мы только что сделали домик Спанч Боба для своей кошки»