20 хозяев, которые души не чают в своих котиках-пенсионерах

Пожалуй, любой питомец со временем становится настоящим членом семьи. Но в какой-то момент мы с грустью понимаем, что кот уже приблизился к преклонному возрасту, растерял последние зубы и стал настоящим врединой. Вот только любящие хозяева изо всех сил стараются окружить своего пушистого старичка дополнительной любовью и заботой.

Нам в AdMe.ru срочно захотелось взять котов из этой статьи на ручки и угостить их чем-нибудь вкусным. Кажется, иного отношения пушистики-долгожители просто не заслуживают.

«Я забрала этих 15-летних ребят из приюта для животных, после того как хозяин бросил их. Теперь у них есть мягкие кроватки и безлимитные обнимашки»

«Он попал ко мне 4-недельным котиком, а в этом году отпразднует свое 15-летие. Этот кот пережил кучу проблем со здоровьем и даже стычку с собакой»

«Раньше моя кошка разбегалась с середины двора и вскакивала на это дерево. А сейчас сил на прыжок уже не хватает и приходится подсаживать ее на ветку»

«Ей скоро 20 лет. Обожаю эту кошку, и неважно, что сейчас от нее не всегда приятно пахнет»

«Моему коту уже 16. Кажется, его земной срок подходит к концу. А я даже не знаю, что буду делать без этой мелкой надоедливой вредины»

«Я сделала „торт“ на ее очередной день рождения»

«По человеческим меркам мой кот уже достаточно взрослый для того, чтобы водить машину»

«Нашему коту скоро 16. Он довольно быстро выдыхается и много спит»

«Наша 15-летняя красотка Мила. У нее уже куча старческих болячек, но она все равно держится молодцом. Мы так ее любим!»

Пожилым котам тоже нужны витамины

«Моя 14-летняя „черепаховая“ кошка»

«Этот кот сначала жил у моей бабули, но после того, как она нас покинула, папа забрал его к себе. В последнее время котик сильно похудел, а ведь раньше был толстяком»

«Моей кошке скоро будет 15, а она здорова как лошадь и требует, чтобы ей чесали животик. Жаль только, что у нее всего пара зубов осталась»

«Моя милая старушка София принимает солнечные ванны»

«Она стала немного раздражительной, но я думаю, что эта кошка выглядит неплохо для своих 19 лет»

«Моей кошке 21 год, а она все еще гулена»

«Ей уже 20 лет. Орет на нас каждое утро»

Мой 18-летний кот тоже «громкий». Кажется, причина в том, что глуховат. © dogheartedbones / Reddit

«Угадайте, кому сегодня 19?»

«Кот любил моего мужа, а меня игнорировал более 10 лет. Даже не позволял прикасаться к себе. Зато теперь он ходит за мной хвостиком»

«Все началось с того, что он как-то раз сел рядом со мной на диван. Потом это переросло в „ладно, можешь меня погладить“. А теперь он постоянно кладет голову ко мне на колени. Пока мне еще не разрешается брать его на ручки, но я уверена, что мы и до этого доберемся».

«Ему 24 года, а он все еще о-го-го. Даже ветеринар каждый раз удивляется»