20 животных, которые стараются изо всех сил, и более милой мотивации вы не найдете
Высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом и наконец-то прочитать книги из своего списка — мы постоянно прописываем в голове планы и цели, которые нам стоит достичь, но когда дело доходит до реализации, то чаще всего ленимся. В такой ситуации лучшим мотиватором может стать пример братьев наших меньших.
AdMe.ru отыскал животных, чей активный образ жизни и неутомимое желание добиваться своего просто не могут не восторгать. А в конце статьи вас ждет бонус — пушистый негодник, который втерся в дружные хвостатые ряды.
1. «За 14 лет Кастро многое пережил. Несмотря на это, он учится плавать. Мы верим в тебя, приятель»
2. Вот как выглядит служебный пес, который работает в лаборатории
3. Он всегда помогает своей хозяйке с покупками
4. Раньше Вольфганг не мог пролезть через собачью дверь. За год тренировок ему удалось сбросить около 17 кг, и теперь он такой
5. Хоуп только начала свое обучение, но совсем скоро она сможет вычислять подозреваемых и находить пропавших людей
6. Этот сильный парень победил рак
7. Снайп тренируется нюхать хлорку, чтобы учуять утечку в водопроводной сети
8. Он долго учился, пока не осилил этот трюк
9. Бриз не пускает агрессивных птиц на объекты инженерного корпуса армии
10. Первой едой пса-спасателя Купера был бутерброд, который он украл со стола. Спустя 5 лет у него есть свой собственный магазин сэндвичей
11. Собака занимается йогой под инструкции на итальянском языке, а чего добился ты?
12. Эви проходит тренировку по поиску и спасению людей
13. Это Руби. Она была собакой-поводырем, которую убрали из программы за чрезмерную дружелюбность. Сейчас она работает собакой-терапевтом и в свободное время все еще пытается вести за собой людей
14. Щенок, который служит администратором в отеле, стал работником месяца
15. Эта собака работает в школе и помогает детям с аутизмом
16. Служебная собака, которая трудится, чтобы стать ученым
17. Он любит свою работу и всегда доставляет посылки вовремя
18. Когда отрабатываешь уроки вождения
19. Его терпению можно только позавидовать
20. Моя собака, которая никогда не любила кошек, нашла в себе силы усыновить этого малыша
Бонус: «Шуруй отсюда! Я учусь!»
А ваши домашние пушистики любят активничать? Поделитесь фотографией того, как они проводят досуг.
Фото на превью dog_rates / twitter