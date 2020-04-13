20 животных, которые стараются изо всех сил, и более милой мотивации вы не найдете

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Высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом и наконец-то прочитать книги из своего списка — мы постоянно прописываем в голове планы и цели, которые нам стоит достичь, но когда дело доходит до реализации, то чаще всего ленимся. В такой ситуации лучшим мотиватором может стать пример братьев наших меньших.

AdMe.ru отыскал животных, чей активный образ жизни и неутомимое желание добиваться своего просто не могут не восторгать. А в конце статьи вас ждет бонус — пушистый негодник, который втерся в дружные хвостатые ряды.

1. «За 14 лет Кастро многое пережил. Несмотря на это, он учится плавать. Мы верим в тебя, приятель»

2. Вот как выглядит служебный пес, который работает в лаборатории

3. Он всегда помогает своей хозяйке с покупками

4. Раньше Вольфганг не мог пролезть через собачью дверь. За год тренировок ему удалось сбросить около 17 кг, и теперь он такой

5. Хоуп только начала свое обучение, но совсем скоро она сможет вычислять подозреваемых и находить пропавших людей

6. Этот сильный парень победил рак

7. Снайп тренируется нюхать хлорку, чтобы учуять утечку в водопроводной сети

8. Он долго учился, пока не осилил этот трюк

9. Бриз не пускает агрессивных птиц на объекты инженерного корпуса армии

10. Первой едой пса-спасателя Купера был бутерброд, который он украл со стола. Спустя 5 лет у него есть свой собственный магазин сэндвичей

11. Собака занимается йогой под инструкции на итальянском языке, а чего добился ты?

Just in case you need it, here’s a dog doing yoga in Italian. You’re welcome. pic.twitter.com/zTKp3MbI8e — Amanda in Atlanta (@ATLnewsgirl) March 25, 2020

12. Эви проходит тренировку по поиску и спасению людей

13. Это Руби. Она была собакой-поводырем, которую убрали из программы за чрезмерную дружелюбность. Сейчас она работает собакой-терапевтом и в свободное время все еще пытается вести за собой людей

14. Щенок, который служит администратором в отеле, стал работником месяца

15. Эта собака работает в школе и помогает детям с аутизмом

16. Служебная собака, которая трудится, чтобы стать ученым

17. Он любит свою работу и всегда доставляет посылки вовремя

18. Когда отрабатываешь уроки вождения

I was pissed because I didn’t make the light but then I got to witness this pic.twitter.com/Jocni1FWtF — Kels (@Kelciium) April 7, 2019

19. Его терпению можно только позавидовать

20. Моя собака, которая никогда не любила кошек, нашла в себе силы усыновить этого малыша

Бонус: «Шуруй отсюда! Я учусь!»

А ваши домашние пушистики любят активничать? Поделитесь фотографией того, как они проводят досуг.