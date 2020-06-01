20+ собак, которые покажут всем бездельникам, как надо работать

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«Собачья работа» — говорим мы, когда приходится трудиться тяжело, практически на пределе своих сил. Выражение, конечно же, не случайно, ведь песики умеют выкладываться на все сто, чтобы они ни делали.

Редакция AdMe.ru восхищается хорошими мальчиками, которые помогают людям в сотне разных важных дел. Но мы не можем отказать себе в удовольствии поумиляться и тем питомцам, которые прикладывают все усилия, чтобы быть нам полезными в любое время в любом месте.

«Мой пес подрабатывает в книжном при университете»

Кто устоит перед укоряющим взглядом такого фитнес-тренера?

«Босс не спускает с меня глаз»

Кто-то очень хочет помочь с упаковкой

«Его работа? Защита прав потребителей. На этой неделе он доложил, что утяжеленное одеяло — это прям вещь»

«Мой водитель недоволен тем, что я сел на переднее сиденье»

Хорошей собаченьке по плечу и трактор вывести в поле

И за кем только не приходится присматривать

Главное, не забывать про технику безопасности

«Билеты за полцены! Только сегодня!»

«Фифи. Профессиональный дегустатор. Сейчас она настраивается на то, чтобы в полной мере оценить это лакомство»

«Новый ассистент преподавателя. Помогает готовиться к лекциям»

Хороший мальчик всегда готов подставить вам свою мощную спину и поработать столиком для бумаг

Нельзя запускать посудомойку, если не была проведена предварительная очистка

«Джинджер помогает продавать вкусняшки для собак. Она хороша в этом, и бизнес процветает»

«Высоко сижу, далеко гляжу, всех под контролем держу»

«Порой, приучая хозяев к порядку, приходится идти на крайние меры»

«Думаю, в каждом песике стоит что-то типа сигналки: „О, свежий бетон! Настало время выполнить мою часть работы“»

«Добрый день, вы позвонили в службу поддержки. Я Догго. Чем могу помочь?»

«Секундочку! Я его персональный диетолог. Ему такое нельзя. Придется мне съесть»

«Настасья Филипповна подрабатывает у нас на полставки кошечкой»

«Будучи хрупкой и нежной собачкой, она делает так: валяется по спинкам диванов и кресел, лезет потоптаться на компьютерном столе, требует открыть ей все закрытые двери, закрыть за ней и открыть через минуту снова. В общем, по мере сил и своих представлений о кошачьем племени не покладая лапок закрывает вакансию».

И так за день наработаешься, что прямо там, где помогал, и падаешь