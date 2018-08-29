20 «хороших мальчиков», которые добудут себе еду любым способом
Кажется, каждая собака — чемпион по выпрашиванию вкусняшек. На какие только ухищрения не идут домашние любимцы, чтобы урвать что-нибудь с хозяйского стола. И умоляющий взгляд, и цирковые трюки, и отвлечение внимания — все ради кусочка «человеческой» еды.
Мы в AdMe.ru впечатлились артистичностью «хороших мальчиков» и решили поделиться лучшими кадрами с вами.
1. Этот «хороший мальчик» съел свой праздничный кекс до того, как я успела его сфотографировать
2. Главное — грамотно отвлечь внимание
3. «О, отличный вид! Я тут полежу рядом»
4. Собак в выборе еды не проведешь
5. Вот бы такую силу воли: наорала на еду и пошла по своим делам
6. «Хозяин, давай я тебе спою, только дай косточку, а?»
7. «Подождите, подождите, это что у вас там, беко-о-он?!»
8. Этой собаке сказали не выпрашивать, и она делает вид, что ее вообще тут нет
9. Ура! Теперь я смогу спокойно поесть!
10. Обычные манипуляции не проходят, попробуем акробатические номера
11. «Да не смотрим мы, не смотрим»
12. Перед такой очаровательной улыбкой невозможно устоять
13. Главное — это правильная мотивация
14. «Я тут мимо шел и случайно миску с собой взял, ну так, на всякий случай»
15. «А что там? Что там? Ну что там сегодня на ужин?»
16. «Я ловлю! Ловлю!»
17. Ну о-о-о-очень выразительный взгляд
18. «Так выглядит каждый мой прием пищи»
19. «Кажется, несут еду!»
20. Ну а кто бы на его месте устоял?
«Мне не стыдно за то, что я выпрыгнул из окна машины в другую машину, потому что там кто-то ел курицу из KFC».
Бонус: маленькие попрошайки — это не только собаки. Вот коты, например, тоже умеют давить на жалость
Фото на превью minuteman / pikabu