20 «хороших мальчиков», которые добудут себе еду любым способом

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Кажется, каждая собака — чемпион по выпрашиванию вкусняшек. На какие только ухищрения не идут домашние любимцы, чтобы урвать что-нибудь с хозяйского стола. И умоляющий взгляд, и цирковые трюки, и отвлечение внимания — все ради кусочка «человеческой» еды.

Мы в AdMe.ru впечатлились артистичностью «хороших мальчиков» и решили поделиться лучшими кадрами с вами.

1. Этот «хороший мальчик» съел свой праздничный кекс до того, как я успела его сфотографировать

2. Главное — грамотно отвлечь внимание

3. «О, отличный вид! Я тут полежу рядом»

4. Собак в выборе еды не проведешь

5. Вот бы такую силу воли: наорала на еду и пошла по своим делам

6. «Хозяин, давай я тебе спою, только дай косточку, а?»

7. «Подождите, подождите, это что у вас там, беко-о-он?!»

8. Этой собаке сказали не выпрашивать, и она делает вид, что ее вообще тут нет

9. Ура! Теперь я смогу спокойно поесть!

10. Обычные манипуляции не проходят, попробуем акробатические номера

11. «Да не смотрим мы, не смотрим»

12. Перед такой очаровательной улыбкой невозможно устоять

13. Главное — это правильная мотивация

14. «Я тут мимо шел и случайно миску с собой взял, ну так, на всякий случай»

15. «А что там? Что там? Ну что там сегодня на ужин?»

16. «Я ловлю! Ловлю!»

17. Ну о-о-о-очень выразительный взгляд

18. «Так выглядит каждый мой прием пищи»

19. «Кажется, несут еду!»

20. Ну а кто бы на его месте устоял?

«Мне не стыдно за то, что я выпрыгнул из окна машины в другую машину, потому что там кто-то ел курицу из KFC».

Бонус: маленькие попрошайки — это не только собаки. Вот коты, например, тоже умеют давить на жалость