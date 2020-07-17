20 хитрых животных, которые точно знают: чтобы выжить, нужно уметь работать в команде

Наша природа — огромный организм, в котором все продумано до мелочей. Допустим, если исчезнут комары, то это приведет к ужасающим последствиям: многим птицам, которые питаются только этими насекомыми, нечего будет есть. И они либо приспособятся употреблять в пищу что-то другое, что почти невозможно за очень короткий срок, либо, что вероятнее, попросту исчезнут как вид. Таким образом, экосистема сильно пострадает. И чтобы такого не случилось, природа саморегулируется всеми доступными ей способами.

AdMe.ru решил узнать об одном из таких способов — симбиозе — типе взаимоотношений между представителями разных видов, при котором хотя бы один из них находится в выгодном положении. Наша подборка — это наглядные примеры такого взаимодействия.

Существует несколько разновидностей симбиоза. Мы рассмотрим две из них. Мутуализм — когда оба вида получают пользу от друг друга. Самый яркий пример — чистка кожи животных от паразитов.

В данном случае паучок спасает антилопу от надоедливых насекомых, а у него самого всегда будет чем питаться

На видео попал койот, помогающий барсуку пересечь тоннель, проложенный под скоростной дорогой. Эти животные часто охотятся в парах

Во время совместной охоты барсук и койот компенсируют минусы друг друга. Койот способен догнать быструю добычу, которую не схватить барсуку. А барсук может разрыть нору спрятавшегося грызуна, до которого не добраться койоту.

Рыбы-клоуны создают симбиоз с различными видами актиний. Актиния за счет своей жгучей слизи защищает рыбок от врагов, а те, в свою очередь, заботятся об актинии — вентилируют воду и уносят непереваренные остатки пищи

Красноклювые буйволовые скворцы чистят африканского буйвола от насекомых

Галки помогают оленю избавиться от насекомых

Красноклювые буйволовые скворцы избавляют бегемота от насекомых

А тут птичка помогает очиститься от насекомых капибаре

Опоссум чистит от клещей оленя. Эта фотография с камеры слежения показывает, как работает равновесие в природе

Креветка-чистильщик помогает избавиться от паразитов красному груперу

А тут тихоокеанская креветка-доктор чистит мурену

Муравьи защищают тлю, а взамен получают от нее падь — выделения, содержащие сахар

Раки-щелкуны и бычки предпочитают жить вместе. Рак выкапывает яму для «жилья», в то время как рыба охраняет и защищает их и яму

Птицеед со «своей» лягушкой. Они живут вместе в одной норе, паук защищает лягушку от хищников, а лягушка поедает муравьев, которые могут съесть яйца паука

У ленивцев симбиотическая связь с водорослями, поэтому их мех зеленый. Такой окрас помогает лучше прятаться среди листвы от врагов, а у водорослей есть «место обитания»

Вороны и волки часто охотятся вместе. Ворон ведет волка к добыче, а тот, в свою очередь, делится частью туши

Бородавочник наслаждается процедурой спа, которую ему устроили мангусты. Таким образом он избавляется от надоедливых клещей, а мангусты получают свое лакомство

И следующая разновидность симбиоза — комменсализм. В таком случае один «участник» получает пользу от взаимоотношений, а второй не получает от этого ни вреда, ни пользы.

Воробьи следуют за фазаном, который поднимает мелких мошек в воздух. Таким образом, им не нужно тратить много энергии на поиск пищи, а фазан при этом не получает никакой выгоды

Жабы используют змею в качестве «транспорта»

Каранкс всюду следует за «своим» скатом, чтобы питаться остатками его добычи

Якана использует капибару в качестве транспорта. Эти птички любят с комфортом усаживаться на спинах грызунов и, странствуя по воде на таких живых плотах, ловить насекомых