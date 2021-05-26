20+ фотоисторий о домашних любимцах, от которых тепло на сердце и горячо в глазах

Говорят, собака — друг человека. Однако ни для кого не секрет, что эта фраза относится не только к собакам, но и к другим питомцам. Мы очень привязываемся к своим пушистым друзьям, и для многих они становятся полноценными членами семьи. И даже если в настоящий момент у вас нет домашнего животного, рассказы о них не смогут оставить вас равнодушными.

Мы в AdMe.ru просто не можем пройти мимо историй о дружбе человека и его питомца, особенно таких трогательных. Надеемся, они согреют и ваши сердечки.

«Может быть, он и не красавчик. Но этот парень был со мной и в хорошие, и в плохие дни, и он навсегда останется самым лучшим для меня»

«Моя девочка прошла со мной через брак, роды, развод, переезды и пережила других домашних животных. Она — моя спутница с тех пор, как ей исполнилось 4 месяца. А сегодня ей 14 лет»

«Когда моя кошка Марго еще была котенком, я брал ее с собой в офис. Она обожала смотреть, как я работаю»

«По состоянию здоровья муж проводил много времени сидя в кресле. И его колени никогда не были свободными»

«Эти двое проехали со мной почти 11 тыс. км, чтобы начать новую жизнь на новом месте»

«Мой очаровательный пес отправился со мной в поездку на метро. Ему 11 лет. Это самый лучший друг, о котором я только могла мечтать»

«Куда бы я ни пошел, везде беру с собой кота. Кажется, ему это по душе»

«Сегодня ему 21 год. Он всегда со мной: и когда я была еще подростком, и когда училась в колледже, когда вышла замуж, родила ребенка...»

«Я так благодарна за эту дружбу. Люблю всем своим сердцем».

«Сегодня я наконец-то получил долгожданное гражданство. Буду праздновать это вместе со своей верной подругой, которую нашел в своем дворе полгода назад. Она пробудила во мне любовь к кошкам»

«Ее зовут Додерс, и ей 11 или 12 лет. Она была со мной, когда я получала степень магистра, докторскую степень и переживала развод»

«Выпускной и день свадьбы: разница в 16 лет! Моя кошка вместе со мной пережила все взлеты и падения, горести и радости. Сейчас ей 19, и она все еще моя любимая девочка»

«2 дня назад любимому коту и по совместительству лучшему другу моей жены исполнился 21 год. А сегодня он сделал это»

«Этот храбрый малыш пересек со мной всю Канаду. По его глазам видно, что он не очень доволен. Но сейчас мы уже дома, в безопасности и спокойствии»

«Она настоящий трудовой товарищ. Ей уже 17 лет, но она часами катается со мной на тракторе»

«Она — мой первенец. Научила меня быть хорошим отцом, заботиться о других и воспитывать. Прошла со мной через все трудности взрослой жизни. Она лучшая»

«Мой лучший друг помог мне получить диплом в прошлом мае. Он ходил со мной на каждый урок»

«Мой пес провел в этой позе всю долгую дорогу до нового дома. Мы покинули старое место, чтобы найти новые возможности для себя. Он всегда будет рядом. Куда бы я ни направился»

«Он путешествовал со мной по всей стране и жил в машине, пока мы наконец не нашли себе дом»

«Он уже в возрасте, но так же энергичен, как и прежде. Люблю тебя, Астро!»

«Это мой мальчик Эйс. Я выкормила его и остальных котят из бутылочки, и он так и не научился правильно месить лапками. Вместо этого он теперь грызет одеяло»

«Энни будет 15 в следующем месяце. Она почти слепа и не видит меня ясно, но всегда приветствует радостным лаем»

«Тимми исполнился 21. Этот парень был со мной буквально всю мою жизнь»

«Мой кот рядом с 1999 года»

«И каждую ночь он все еще делает это: бегает вперед-назад по коридору в течение 5 секунд».

«„Это просто кот“, — говорят многие. Нет, он — одна из причин, по которым я жив. Потому что каждую ночь он обнимал меня, а когда я бывал расстроен, он трогал меня лапкой, и мне становилось лучше»