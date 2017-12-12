20 фотографий животных, после которых вы растаете от умиления
Когда настроение ни к черту и кажется, что нет ни единого повода для радости, очень важно увидеть что-то по-настоящему милое и доброе. Тут на помощь приходят братья наши меньшие. Шкодливые и серьезные, пушистые и не очень, активные или сонные, но все одинаково замечательные.
AdMe.ru подготовил для вас новую порцию милоты, которую стоит срочно употребить при плохом настроении.
Кот с кудряшками
«Мой пес поймал снежок!»
Олень пуду — самый маленький олень в мире
Этому щенку всего 5 недель
Маленький кролик. Кажется, что он сделан из шоколада
Просто котик на подушке в виде хлеба для тостов
유명한 짤의 다른 모먼트를 찾아보는 거 너무 즐겁고 귀여워 죽었다 pic.twitter.com/gDtvCllqsx— 쫑끼리 (@pyungzzong) October 19, 2017
«Мой пес наконец-то смог засунуть в рот сразу две игрушки. Он счастлив!»
Этот взгляд!
Self portrait. pic.twitter.com/Kii6KmuZy6— julianne (@juledibetta) April 28, 2016
23-летний кот: статный, благородный и просто шикарный
«Застрял в пробке на целый час, но, к счастью, подружился с этим псом из соседней машины»
Какой приятный аромат!
Кролик отдыхает по полной
Осьминоги тоже могут быть милыми. Особенно маленькие
Чистая, неразбавленная милота
Пес-носорог очарователен
Кошачья семейка
Только посмотрите на эти лапы!
Кошка и ее торт на день рождения
Городу нужен такой герой
Японские летающие белки ну о-о-очень милые создания
Фото на превью Stoffalina / reddit.com