20 фотографий животных, после которых вы растаете от умиления

Когда настроение ни к черту и кажется, что нет ни единого повода для радости, очень важно увидеть что-то по-настоящему милое и доброе. Тут на помощь приходят братья наши меньшие. Шкодливые и серьезные, пушистые и не очень, активные или сонные, но все одинаково замечательные.

AdMe.ru подготовил для вас новую порцию милоты, которую стоит срочно употребить при плохом настроении.

Кот с кудряшками

«Мой пес поймал снежок!»

Олень пуду — самый маленький олень в мире

Этому щенку всего 5 недель

Маленький кролик. Кажется, что он сделан из шоколада

Просто котик на подушке в виде хлеба для тостов

«Мой пес наконец-то смог засунуть в рот сразу две игрушки. Он счастлив!»

Этот взгляд!

23-летний кот: статный, благородный и просто шикарный

«Застрял в пробке на целый час, но, к счастью, подружился с этим псом из соседней машины»

Какой приятный аромат!

Кролик отдыхает по полной

Осьминоги тоже могут быть милыми. Особенно маленькие

Чистая, неразбавленная милота

Пес-носорог очарователен

Кошачья семейка

Только посмотрите на эти лапы!

Кошка и ее торт на день рождения

Городу нужен такой герой

Японские летающие белки ну о-о-очень милые создания

Фото на превью Stoffalina / reddit.com

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  • 12 декабря 2017
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