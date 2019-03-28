20+ фотографий тибетских мастифов, из которых понятно, почему это самая дорогая собака в мире
Тибетский мастиф — это древняя порода собак, выведенных в Китае. Из-за большого размера многие их боятся и сравнивают с агрессивными кавказскими овчарками. Но это не совсем так: в реальности мастифы большие, добрые и спокойные животные. Напоминают классных плюшевых мишек, которые и защитят, и рассмешат.
AdMe.ru выбрал 20+ фотографий тибетских мастифов, которые перевернут представление об этих грозных гигантах.
Один из этих щенков был продан за $ 2 млн
Ма, хочу как в «Титанике»!
У тебя снег на носу. Дай оближу!
Утром в понедельник все мы немного как этот мастиф
Я похож на льва?
Самая милая улыбка!
Снег, снег, снег! Гулять, гулять, гулять!
Оу, он говорит: «Привет!»
Этот тибетский мастиф похож на доброго медведя
Вышел на улицу без укладки — встретил всех знакомых собак
Сиба-ину против тибетского мастифа: кто милее?
Нежный гигант
Почеши у хвоста!
Хочется обнять этого маленького «льва»
Обиделся, потому что не дали чипсы
Это Лутас, и он знает, что такое модельная походка
Почеши животик!
Большая пушистая семья
Он так улыбается после погони за соседским котом
Весна, говорите? Ну и где она, ваша весна?!
Кто тут самый пушистый?
А собаки какой породы нравятся вам больше всего?
Фото на превью Hao qunying - Imaginechina/East News