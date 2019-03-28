20+ фотографий тибетских мастифов, из которых понятно, почему это самая дорогая собака в мире

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Тибетский мастиф — это древняя порода собак, выведенных в Китае. Из-за большого размера многие их боятся и сравнивают с агрессивными кавказскими овчарками. Но это не совсем так: в реальности мастифы большие, добрые и спокойные животные. Напоминают классных плюшевых мишек, которые и защитят, и рассмешат.

AdMe.ru выбрал 20+ фотографий тибетских мастифов, которые перевернут представление об этих грозных гигантах.

Один из этих щенков был продан за $ 2 млн

Ма, хочу как в «Титанике»!

У тебя снег на носу. Дай оближу!

Утром в понедельник все мы немного как этот мастиф

Я похож на льва?

Самая милая улыбка!

Снег, снег, снег! Гулять, гулять, гулять!

Оу, он говорит: «Привет!»

Этот тибетский мастиф похож на доброго медведя

Вышел на улицу без укладки — встретил всех знакомых собак

Сиба-ину против тибетского мастифа: кто милее?

Нежный гигант

Почеши у хвоста!

Хочется обнять этого маленького «льва»

Обиделся, потому что не дали чипсы

Это Лутас, и он знает, что такое модельная походка

Почеши животик!

Большая пушистая семья

Он так улыбается после погони за соседским котом

Весна, говорите? Ну и где она, ваша весна?!

Кто тут самый пушистый?

А собаки какой породы нравятся вам больше всего?