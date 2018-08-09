20+ историй от собачников, после которых вы захотите такого же питомца

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Когда вы владелец мохнатого создания, жизнь перестает быть обыденной, а дни наполняются яркими событиями. Ведь эти милые четвероногие друзья могут так искренне любить вас и защищить от хмурого окружающего мира. А еще стать для вас отличными партнерами в путешествии и показать, как нужно правильно отдыхать.

AdMe.ru спешит поделиться историями из первых уст от хозяев собак, чьи питомцы не перестают разукрашивать их серые будни.

«Мы заплатили ветеринару $ 85, чтобы он сказал, что наша собака притворяется и кашляет не по-настоящему»

«Я купила это для совместного похода. Она меня ненавидит»

«Как технический работник в жилом комплексе, я не захожу в квартиры с собакой, когда хозяев нет дома. Брут — исключение, он просто хочет помочь»

Потому что удобно

«Именно в этот момент я понял, что бессилен против этой собаки»

Вот так приходится обедать, когда у тебя есть собака

Шпиц твоих кошмаров

Когда пытаешься поругать хаски

«Мой первый и, скорее всего, последний лучший друг в путешествии»

«Косплей на Чубакку от хорошего мальчика»

«Она на меня всегда так смотрит, когда я говорю ей: „Спокойной ночи“. А еще Роззи всегда спит со своей костью и относится к ней как к своему щенку»

«Мы с моей девушкой взяли с собой в город на прогулку щенка. Он заснул прямо за столом»

«Наш самоед носит за собой по дому кусочек корма, кладет рядом с собой и спит. Иногда облизывает его во сне»

«Я не мог ее найти, а когда позвал по имени, увидел это»

«Мой старичок знает, как правильно провести воскресенье»

«Джуэл и я каждое утро пьем вместе кофе. У нее есть свой стакан, и она пьет молочную пенку. Скоро ей исполнится 16 лет»

11-летний Флот нашел новую «работу» — быть подушкой

Когда нет желания делиться с кем-то еще

«Мой щенок всегда замирает и улыбается, когда мимо него проходит незнакомец»

«Этот пес превращается в вышибалу и стоит у двери в душ, когда туда идет моя девушка»

Поработать из дома казалось отличной идеей. Казалось

Когда может помочь только хозяин

Вы один из таких хозяинов? Какие смешные ситуации случались у вас?