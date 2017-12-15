20 фотографий от создателей «Оно само упало» и «Честно, это не я»

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Ни один уважающий себя кот не пройдет мимо елки, гирлянд и прочих атрибутов, без которых сложно представить Новый год. И хотя шалости домашних питомцев доставляют немало проблем, злиться на них просто невозможно. AdMe.ru нашел 20 фотографий усатых разбойников, которые решили внести немного разнообразия в праздничную атмосферу.

«Не знаю, что это, но... Мне. Нужна. Эта. Штука»

«Э-э-э, я вообще-то новую когтеточку просил...»

«Меня заметили. Активирую режим „мимими“»

«Научу делать зачетные селфи. Дорого»

«Я хотел открыть один подарок. Дальше все как в тумане»

Когда вдруг понял, что Новый год уже близко, а ты еще не уронил елку

«Я нашел лучшее место в доме»

Атаковать изящно

«Как ты меня нашел?»

Вызов принят

Когда затеял елочную диверсию, но боишься разоблачения

«Эта готова. Давай следующую»

«Слушай, а она точно настоящая?»

Грыз гирлянду. Был наказан

«Просто не смотри на шарик, просто не смотри на шарик»

«Ты, кажется, по делам собирался? Давай иди»

«Я тебе это припомню, мерзавец!»

«В смысле мне нельзя подходить к елке?!»

«Не ожидал от тебя такой подставы»

«Моя жизнь не будет прежней»