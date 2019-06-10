20+ фотографий, объясняющих, что значит собачья логика

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Клуб собаководства Великобритании сообщает: владельцы собак тратят больше времени на фотографирование со своими питомцами, чем на прогулку с ними. И это неудивительно: иногда братья наши меньшие ведут себя настолько чудно и уморительно, что руки сами тянутся за камерой.

Мы в AdMe.ru долго смеялись над чудачествами этих 23 собак. Присоединяйтесь к нам и вы.

23. «Я только что застал свою собаку, пытающуюся вскарабкаться по шесту»

22. «Моя собака ест сухую макаронину, держа ее в лапах»

21. «Он думает, что картина — это окно»

20. «Моя собака прогрызла дырку в одеяле и сделала вот так»

19. «Лучший друг моей собаки — кирпич»

18. «Он увидел, как мы кормим уток, и решил притвориться одной из них»

17. «Собака моего коллеги застряла под сараем»

16. «Каждый раз, когда мы садимся ужинать, моя собака начинает скулить. Мы дали ей стул, чтобы она чувствовала себя более включенной в процесс»

15. «Я не могу сказать ему „нет“, потому что в этом случае он делает так — и я чувствую себя последним негодяем»

14. «Все собаки держат фрисби одинаково, но моя нашла свой способ»

13. «Моя собака только что открыла дверь, подмигнула мне и ушла»

12. «Мои собаки спят так»

11. «Реджи врезался в стену, когда гнался за мячиком. Оставленной вмятиной он очень горд»

10. «Я отправил свою собаку на улицу в наказание за то, что она забралась на стол. Это был ее ответ»

9. «Мамина собака смотрит, как я ем чипсы»

8. «Хотя у него всегда есть миска со свежей водой, он сидит и скребет стену — ждет, когда я включу воду, чтобы он смог ее попить»

7. «Так моя собака пьет воду»

6. Когда у вашей собаки есть некоторые проблемы с доминированием

5. «Моя собака прогрызла дыру в мяче и стала носить его в качестве головного убора»

4. «Моя собака слишком ленива, чтобы сторожить вход в ванную, поэтому вместо себя она сажает туда свою любимую игрушку»

3. «Соседи переживали, что моей собаке холодно проводить зимой весь день на улице. Я отправил им это»

2. Кажется, она не знает, как использовать навес

1. «Так моя собака выпрашивает еду»

Если ваша собака проявляет подобные или какие-нибудь другие странности, обязательно расскажите нам об этом!