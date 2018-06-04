20 фотографий, которые доказывают, что собака — настоящий лучик света в нашей непростой жизни

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Все владельцы собак отлично знают, что их четвероногий друг — это сгусток позитива и хорошего настроения. Все его эмоции искренние и настоящие. Пес с нетерпением будет ждать вас у двери, радостно прыгать в ожидании прогулки и с надеждой заглядывать в глаза возле обеденного стола. И если он решит о вас позаботиться, то сделает это от чистого сердца.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые добрые фотографии с собаками, которые щедро делятся своей любовью и заботой. Причем не только со своими хозяевами, а со всеми, кто в этом нуждается.

Сначала мы заботимся о них

А потом они помогают, когда нам тяжело

И поднимают настроение в минутки грусти

С ними весело путешествовать и тепло ночевать в палатке

Они лучше будут рядом даже в тяжелых и опасных условиях...

...чем расстанутся с нами надолго

Хотя в их большом сердце хватит места не только вам

Они точно знают, что чужих детей не бывает

«Потерпи, малыш. Я с тобой!»

Многие из них — настоящие собаки-обнимаки

А некоторые так серьезны, что с ними вы как за каменной стеной

С ними легко следить за фигурой

Правда, не все из них в отличной спортивной форме

А если бы вы знали, как они ждут вас с работы, то бежали бы домой со всех ног

Собаки всегда готовы позаботиться о том, кому сейчас плохо

И не важно, кому плохо — двуногому или четвероногому

«Ну-ка быстро говори, кто тебя обидел!»

А если вы ответите собаке такой же любовью и не забудете почесать пузико...

...то она никогда не променяет ваше доверие на котлету

P.S. Кажется, коты такое поведение не одобряют

Нам почему-то кажется, что в ваших семейных архивах тоже полно теплых воспоминаний о собаках. Поделитесь своими историями в комментариях к этой статье.