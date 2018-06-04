20 фотографий, которые доказывают, что собака — настоящий лучик света в нашей непростой жизни
Все владельцы собак отлично знают, что их четвероногий друг — это сгусток позитива и хорошего настроения. Все его эмоции искренние и настоящие. Пес с нетерпением будет ждать вас у двери, радостно прыгать в ожидании прогулки и с надеждой заглядывать в глаза возле обеденного стола. И если он решит о вас позаботиться, то сделает это от чистого сердца.
Мы в AdMe.ru собрали для вас самые добрые фотографии с собаками, которые щедро делятся своей любовью и заботой. Причем не только со своими хозяевами, а со всеми, кто в этом нуждается.
Сначала мы заботимся о них
А потом они помогают, когда нам тяжело
И поднимают настроение в минутки грусти
С ними весело путешествовать и тепло ночевать в палатке
Они лучше будут рядом даже в тяжелых и опасных условиях...
...чем расстанутся с нами надолго
Хотя в их большом сердце хватит места не только вам
Они точно знают, что чужих детей не бывает
«Потерпи, малыш. Я с тобой!»
Многие из них — настоящие собаки-обнимаки
А некоторые так серьезны, что с ними вы как за каменной стеной
С ними легко следить за фигурой
Правда, не все из них в отличной спортивной форме
А если бы вы знали, как они ждут вас с работы, то бежали бы домой со всех ног
Собаки всегда готовы позаботиться о том, кому сейчас плохо
И не важно, кому плохо — двуногому или четвероногому
«Ну-ка быстро говори, кто тебя обидел!»
А если вы ответите собаке такой же любовью и не забудете почесать пузико...
...то она никогда не променяет ваше доверие на котлету
P.S. Кажется, коты такое поведение не одобряют
Нам почему-то кажется, что в ваших семейных архивах тоже полно теплых воспоминаний о собаках. Поделитесь своими историями в комментариях к этой статье.
Фото на превью Prostoilogin/pikabu, VLStetson/pikabu