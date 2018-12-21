20 фотографий, которые доказывают, что и животные не могут жить без любви

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Вы наверняка замечали, что животным не чужды эмоции и ласка, но знали ли вы, что они обожают объединяться в парочки, чтобы спать в обнимку, танцевать, целоваться и даже кусаться? Причем объектом их симпатий могут стать не только сородичи. Для нас же все эти голубки — сплошное вдохновение и умиление.

Мы в AdMe.ru подготовили подборку трогательных пушистых парочек. Эти фотографии точно согреют вас зимой.

1. Любовь бывает кусачей

2. Для обнимашек нет границ

3. Это фото настолько пропитано любовью и заботой, что сердце превращается в зефир

4. «А-а-а-а, первый поцелуй!»

5. Потанцуем!

6. Всегда рядом, чтобы оберегать любимых

7. Кто не любит обниматься?

8. Видимо, шепчут друг другу секреты

9. Внимание! Из-за этой фотографии вы можете сорваться с места и помчаться домой к своим пушистым друзьям

10. Хотя они и разные, это никак им не мешает

11. «Пойдем на свидание?»

12. Когда понимаешь, что вы самая прелестная парочка

13. Эти счастливчики видят самые сладкие сновидения

14. Кажется, этот мсье спешит на свидание

15. Эти пташки точно победят в номинации «Самая красивая пара года»

16. Счастливый конец первого свидания

17. Нет ничего лучше, чем проводить время с любимыми

18. Все, что тебе нужно, — это любовь... и сон

19. «Поцелуемся?»

20. При виде этих милашек невозможно не растаять в нежностях

Какая из влюбленных парочек понравилась вам больше всего? Если у вас есть примеры таких теплых отношений между животными, делитесь историями или фотографиями в комментариях.