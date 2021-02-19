20 фотографий, которые доказывают, что дети и животные — друзья на всю жизнь

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Когда дети растут в окружении питомцев, они меньше страдают от одиночества и у них повышается самооценка. И это далеко не все преимущества взросления в компании домашнего животного. Неважно, какого именно: пушистой кошки или собаки, милой птички или поросенка — все они готовы поделиться любовью с маленькими человечками.

Мы в AdMe.ru нашли детей, которые установили крепкую эмоциональную связь со своими питомцами. А их совместные фотографии тронули нас до глубины души.

1. «Что-то нам подсказывает, что это начало прекрасной дружбы»

2. «Зола — лучшее одеяло для нашей дочки»

3. «Мой племянник и его кролик за компьютером»

4. «Один из наших спасенных котят завел неожиданную дружбу»

5. Он принял пополнение в семье

6. «Моя дочь и ее неразлучник обнимались и спали вместе всю дорогу»

7. «Наша дочь и соседская собака — лучшие друзья»

8. Каждый раз, когда она видит новую собаку

9. «Кошка поранилась, и сын не захотел от нее уходить»

10. «Мы взяли пузатенького мини-пига. Мой сын его обожает»

11. «Мой сын прижимается к новорожденному теленку, которого мы занесли в дом, чтобы согреть»

12. «Взяли нового котенка. Дочь думает, что он ее ребенок»

13. «Мой сын сидит на лошади, наряженный лошадью. Он просто любит лошадей, не знаю почему»

14. «Мой сын становится счастливее, когда у него в руках крысиная змея»

15. Смотреть, как дети устраивают кукольное представление для кошки, бесценно

16. «Тарантулы — самая большая любовь моей дочери»

17. Лучшие друзья на протяжении четырех лет

18. «Моя дочь захотела взять утят на прогулку и вот что придумала»

19. «Мой кролик и дети друзей вместе смотрят телевизор»

20. «Вчера вечером я вошел и увидел это»