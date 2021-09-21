20+ фотографий, которые наглядно покажут, что моря и океаны — настоящий сундук с сокровищами

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Сколько бы люди ни изучали глубины морей и океанов, появляются все новые существа и секреты, заставляющие нас недоумевать. Подводные пещеры и обрывы, странные и иногда пугающие существа — все это делает океан для нас территорией тайны.

AdMe.ru рассмотрел фотографии пользователей, которые с этой тайной встретились лицом к лицу и поспешили поделиться с миром.

Эта рыба называется «морская малиновка»

Мне кажется, ей уже пора эволюционировать в краба. © LobsterSexMachine / Reddit

«Какие-то безумные существа, которых я увидел на побережье в Орегоне»

«Я бы занялась дайвингом, чтобы просто увидеть это вживую»

«Вот такое существо видел, пока нырял в Египте. Есть идеи, кто это?»

«Я просто еще один парень в толпе»

«Черный групер, или морской окунь, сфотографировал в Средиземном море у острова Пьяноса»

«Сегодня во время погружения видел вислоноса»

«Плавание в лесах водорослей — пожалуй, любимое в дайвинге. Этот снимок я сделал в Сан-Диего»

«Одна из любимых и уникальных фотографий. Жалко только, что видимость тогда была ужасной, плюс этого монстра мы увидели случайно: я был даже без оборудования»

Приглядитесь к нижней части фотографии, чтобы понять, чем так воодушевлен автор фото. Размер медузы действительно впечатляет!

«Очень красиво. А вы знали, что на самом деле португальский кораблик — это не одно существо, а четыре?»

Да, по факту это плавучая колония. Они называются сифонофоры. © GroundedKush / Reddit

Ринопиас, сфотографированный на Бали

«Радужный губан, которого я снял во Франции, в районе муниципалитета Иль-де-Ба»

Вот как выглядит анемон с обратной стороны

«Я видел много рыб-попугаев, но такого — никогда раньше»

Сад кораллов в Таиланде. Цвета нереально яркие, встречаются еще и желтые, и голубые кораллы

Эта штука похожа на волшебный фрукт из аниме «One Piece». Попробуй съесть, вдруг суперсилы появятся

«Люблю натыкаться на этих ребят. При одном условии: тебя не должны ужалить»

Этот корабль провел в воде больше 30 лет

Сенот (подводная пещера) в городе Тулум

Рыба «голубая лента»

Сфотографировано у южного берега Шотландии

На этом фото будто житель подводного мира