20+ фотографий, которые наглядно покажут, что моря и океаны — настоящий сундук с сокровищами
Сколько бы люди ни изучали глубины морей и океанов, появляются все новые существа и секреты, заставляющие нас недоумевать. Подводные пещеры и обрывы, странные и иногда пугающие существа — все это делает океан для нас территорией тайны.
AdMe.ru рассмотрел фотографии пользователей, которые с этой тайной встретились лицом к лицу и поспешили поделиться с миром.
Эта рыба называется «морская малиновка»
- Мне кажется, ей уже пора эволюционировать в краба. © LobsterSexMachine / Reddit
«Какие-то безумные существа, которых я увидел на побережье в Орегоне»
«Я бы занялась дайвингом, чтобы просто увидеть это вживую»
«Вот такое существо видел, пока нырял в Египте. Есть идеи, кто это?»
«Я просто еще один парень в толпе»
«Черный групер, или морской окунь, сфотографировал в Средиземном море у острова Пьяноса»
«Сегодня во время погружения видел вислоноса»
«Плавание в лесах водорослей — пожалуй, любимое в дайвинге. Этот снимок я сделал в Сан-Диего»
«Одна из любимых и уникальных фотографий. Жалко только, что видимость тогда была ужасной, плюс этого монстра мы увидели случайно: я был даже без оборудования»
Приглядитесь к нижней части фотографии, чтобы понять, чем так воодушевлен автор фото. Размер медузы действительно впечатляет!
«Очень красиво. А вы знали, что на самом деле португальский кораблик — это не одно существо, а четыре?»
- Да, по факту это плавучая колония. Они называются сифонофоры. © GroundedKush / Reddit
Ринопиас, сфотографированный на Бали
«Радужный губан, которого я снял во Франции, в районе муниципалитета Иль-де-Ба»
Вот как выглядит анемон с обратной стороны
«Я видел много рыб-попугаев, но такого — никогда раньше»
Сад кораллов в Таиланде. Цвета нереально яркие, встречаются еще и желтые, и голубые кораллы
- Что-то текстура напрягает, я пас, пожалуй. © Accomplished-Gur-810 / Reddit
«Люблю натыкаться на этих ребят. При одном условии: тебя не должны ужалить»
Этот корабль провел в воде больше 30 лет
Сенот (подводная пещера) в городе Тулум
Рыба «голубая лента»
Сфотографировано у южного берега Шотландии
На этом фото будто житель подводного мира
А для вас океаны и моря — пугающая бездна или все же прекрасный и дружелюбный мир?
Фото на превью the_russian_m***a_7 / Reddit
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