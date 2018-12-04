20+ фотографий детенышей животных, которые порадуют вас в пасмурный день

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Австрийский ученый изучил, почему мы считаем что-то милым, а что-то нет. Исследование показало, что наш мозг находит большие глаза и маленькие тела очаровательными. Другими словами, малыши животных заставляют чувствовать нас счастливыми! Если вы вдруг загрустили, просто посмотрите на фотографии котят, поросят или даже утят. Это верный способ улыбнуться и расслабиться.

AdMe.ru собрал фотографии самых очаровательных детенышей животных. Эти снимки обязательно скрасят любой хмурый день.

1. Помните, что все малыши животных очаровательны, даже дети ленивца

2. Эта маленькая обезьянка знает, как надо расслабляться!

3. А вам тоже сразу захотелось взять на ручки поросенка?

4. «Не подскажете, где тут празднуют Пасху?»

5. Кажется, что невозможно быть слишком пушистым

6. Сложно представить еще более нежный первый поцелуй

7. Он слишком мягкий, чтобы удержаться и не потискать

8. Что может быть более милым, чем кролик? Несколько кроликов!

9. Оказывается, малыши коал просто созданы для того, чтобы держать их в руках

10. Малыш выдры еще никогда не выглядел столь очаровательным

11. Кто не любит солнечный снежный день?

12. Маленький кролик отправился навстречу приключениям

13. Могли ли вы представить, насколько очарователен птенец крачки?

14. Слишком умилительный бегемотик

15. Лучше одной выдры могут быть только 4 выдры!

16. Пушистый ягненок уже бежит к вам!

17. Просто взгляните на него и улыбнитесь в ответ!

18. Знаете ли вы, как сложно быть милым 24/7? Иногда нужно и отдохнуть

19. Верите или нет, но даже крошечные птенцы следят за подрастающим поколением

20. Пусть этот детеныш тюленя заставит вас улыбнуться

21. Оставайтесь всегда детьми!

Бонус: потому что всегда есть время для малышей бурундуков

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