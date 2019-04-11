20 фотографий чау-чау, которые за считаные секунды могут сделать вас поклонником этой породы. Проверено
Чау-чау — одна из древнейших собачьих пород. На своей родине, в Китае, эти родственники шпицев известны более 2 000 лет. А ученые считают, что чау-чау были одними из первых примитивных собак, которые эволюционировали от волка. Сегодня эти лучшие друзья человека, китайское название которых «сунши-цюань» переводится как «собака — лохматый лев», считаются скорее декоративными. Однако на протяжении своей долгой истории они использовались как охотники, пастухи и даже ездовые животные.
В редакции AdMe.ru есть и кошатники и собачники, но ни те ни другие не смогли устоять перед очарованием чау-чау. А вы сможете?
Если щенок любит спать на вашей кровати, помните, что за первый год жизни его вес увеличится в 40 раз. Возможно, кому-то из вас придется потесниться. И это не чау-чау
Даже ангельскому терпению когда-нибудь приходит конец
В рейтинге обучаемости чау-чау занимают 77-е место из 80. Зато они преуспели в дрессировке людей
«Дай руку, человек, пока я не передумал»
Когда ты всегда выглядишь так, будто идешь на костюмированную вечеринку
Лень — мое второе имя
У Зигмунда Фрейда был чау-чау по кличке Джо-Фи, который присутствовал на всех сеансах. Кажется, мы открыли секрет успеха его терапии
А как выглядит ваш инструктор по вождению?
Его Императорское Величество Барни I Неповторимый
«Я не толстый, у меня просто
кость широкая лохматость повышенная»
Иногда чау-чау вовсе не те, кем кажутся
Когда ты ждешь своего человека, а он все не идет
А каким шампунем пользуетесь вы?
Кстати, а вы знали, что чау-чау — самые чистоплотные собаки?
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Когда только вышла от парикмахера и боишься испортить прическу
Чем старше чау-чау, тем сильнее они привязываются к определенному человеку. А некоторые, кажется, и вовсе становятся людьми
Когда снаружи ты плюшевый мишка, а в душе — отважный лев
Чау-чау бывают нескольких окрасов, и порой очень сложно определиться, какой нравится больше. И тогда у вас не остается выбора
Возможно, это самое милое из всего, что вы увидите сегодня
Признавайтесь, тоже мечтали в детстве о чау-чау? Завели бы его сейчас?