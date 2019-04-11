20 фотографий чау-чау, которые за считаные секунды могут сделать вас поклонником этой породы. Проверено

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Чау-чау — одна из древнейших собачьих пород. На своей родине, в Китае, эти родственники шпицев известны более 2 000 лет. А ученые считают, что чау-чау были одними из первых примитивных собак, которые эволюционировали от волка. Сегодня эти лучшие друзья человека, китайское название которых «сунши-цюань» переводится как «собака — лохматый лев», считаются скорее декоративными. Однако на протяжении своей долгой истории они использовались как охотники, пастухи и даже ездовые животные.

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