20 фото животных, уморительнее которых вы сегодня уже ничего не увидите

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Сохранить позитивный настрой на протяжении всего дня бывает крайне сложно. Так уж мы устроены, что из колеи нас может выбить все что угодно, будь то какая-то незадача на работе или мелкая склока с родными. Как бы там ни было, заканчивать день всегда стоит на позитивной ноте, чтобы в новое утро хотелось окунуться с головой.

Мы в AdMe.ru за долгие годы практики нашли идеальный рецепт если не от всех, то от многих невзгод: солидная порция снимков домашних любимцев. На них они вгрызаются в арбуз, празднуют день рождения, готовятся к свиданию или просто поражают своим великолепием. В общем, делают все то, за что мы их и обожаем.

1. Потрошитель арбузов

2. Это определенно не самый ее гламурный снимок

3. Еврейский щеночек

4. Черный кот, который решил немного поваляться на тротуаре, разрисованном мелом

5. Назвать этих овечек бедными язык не повернется

6. Папа учит своих детей хорошим манерам

«Когда папа говорит по телефону, лаять запрещается».

7. И так он спит каждый день и каждую ночь

8. «Мой кот Дядя Рико нашел новый способ, как донести до меня, что он голоден. Он приносит еду с кухни и оставляет ее рядом со мной, пока я сплю»

9. О коте ученом слышал каждый, а вот о таксе мало кто

10. Он очень нервничает перед своим первым свиданием. Пожалуйста, скажите ему, что он красивый

11. Знакомьтесь, это козочка Петунья со своей мамой

12. Угадайте, кем является Гектор: щеночком или кроликом?

13. Когда у тебя классная шляпа и кто-то делает тебе комплимент по этому поводу

14. «Вот как моя собака любит держать свои лапы»

15. Этот «щеночек» тоже хочет прижаться к тебе на диване

16. Песик до купания и после него

17. Что-то крохотное, круглое и весящее как пушинка

18. «Это Фил. Сегодня он впервые исследовал наш задний двор»

19. На улице похолодало, и король занял свои покои

20. У этого хорошего мальчика день рождения. Какими будут ваши пожелания?

Есть ли у вас в архиве снимки, которым самое место в этой подборке? Делитесь ими в комментариях. И про пожелания не забудьте.