20 фото животных, которые вечно лезут туда, куда их не звали

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Домашние животные — это неиссякаемый источник положительных эмоций и позитива. Любимые четвероногие друзья могут вмиг поднять настроение одним лишь видом своей наглой морды, которая из-за чрезмерного любопытства может оказаться в самых неожиданных местах.

AdMe.ru подготовил подборку фотографий животных, чьи носы оказались там, где их совсем не ждали.

1. Просто у меня замерзли ушки

2. Контролирую, как сантехник меняет умывальник

3. И чем это ты тут занимаешься?

4. Кажется, этот котенок сам выбрал себе кличку

5. Мои дети со мной так же в прятки играют

6. Ну хотя бы она не спит на кровати

7. Посудомоечная машина, версия 2.0

8. Когда проснулся после вечеринки, а дома нет воды

9. Елочный шарик заказывали?

10. Оригинальный костюм на Хеллоуин. Недорого

11. Когда пытаешься закрыть рот любимому человеку

12. Хочет отыскать тот самый второй носок

13. Последние крошки всегда самые вкусные

14. А как вы спасаетесь от жары?

15. Ночной дожор. Часть 1-я

16. Когда хочешь всем доказать, что не поправился за каникулы

17. У каждого свои слабости

18. Когда шеф просит отчет, а ты за него даже не садился

19. В каком мебельном покупали компьютерный столик? Тоже такой хочу!

20. «Как я познакомился со своими соседями»

А ваши домашние животные тоже любят залезать в странные места?