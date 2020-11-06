20 фото животных, которые просто хотели поспать, но случайно очаровали всех вокруг

Кошки и собаки спят примерно одинаковое количество часов в сутки. Другие животные, например коалы, тратят на сон по 22 часа в день — и лишь потому, что им это нравится. Тяга к хорошему отдыху никого не удивляет. А вот то, что эти пушистые создания становятся запредельно милыми, стоит им задремать, — весьма примечательный факт.

Редакция AdMe.ru не может не улыбаться, глядя на эти пушистые сопящие шарики. Взгляните на подборку, представленную ниже, и вы поймете, о чем мы говорим.

1. «Спим, задрав лапки к небу»

2. «Иногда они спят вот так»

3. «Оба утомились за время семейной поездки»

4. «Зигги и Нова дремлют вместе»

5. Странная, но все же очаровательная поза для сна

6. «Мой малыш любит спать на своем суккуленте»

7. Не самая утонченная, зато самая милая

8. «Вот так спит Винстон»

9. «У моего малыша проблема с лапками, и мы надеемся, что лечение ему поможет. Но почесывание животика тоже идет на пользу»

10. Инь и ян

11. Этот собакен берет от сна все

12. «Спустя почти 12 лет ему все еще нравится засыпать, держа мою руку»

13. «Моя маленькая булочка беременна, и все, чего она хочет, — это вот так очаровательно спать»

14. «Вот так моему котенку нравится спать»

15. «У моих котов настоящая братская любовь»

16. «Вот как они спят каждый день»

17. «Вот где мой хорек решил вчера поспать»

18. «Генри и Балу сладко спят в закатном солнце»

19. «Кажется, Чино по мне соскучилась»

20. «Мои кошки часто спят в обнимку»