AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 фото животных, которые просто хотели поспать, но случайно очаровали всех вокруг

361621
2k

Кошки и собаки спят примерно одинаковое количество часов в сутки. Другие животные, например коалы, тратят на сон по 22 часа в день — и лишь потому, что им это нравится. Тяга к хорошему отдыху никого не удивляет. А вот то, что эти пушистые создания становятся запредельно милыми, стоит им задремать, — весьма примечательный факт.

Редакция AdMe.ru не может не улыбаться, глядя на эти пушистые сопящие шарики. Взгляните на подборку, представленную ниже, и вы поймете, о чем мы говорим.

1. «Спим, задрав лапки к небу»

© Gumus33 / Reddit

2. «Иногда они спят вот так»

© fubuger / Reddit

3. «Оба утомились за время семейной поездки»

© I_did_not_****_her / Reddit

4. «Зигги и Нова дремлют вместе»

© peculiartulip / Reddit

5. Странная, но все же очаровательная поза для сна

6. «Мой малыш любит спать на своем суккуленте»

© samehdw / Reddit

7. Не самая утонченная, зато самая милая

© Bev Sykes / Flickr

8. «Вот так спит Винстон»

© daniedoo247 / Reddit

9. «У моего малыша проблема с лапками, и мы надеемся, что лечение ему поможет. Но почесывание животика тоже идет на пользу»

10. Инь и ян

© AnoutspokenSymphony / Reddit

11. Этот собакен берет от сна все

12. «Спустя почти 12 лет ему все еще нравится засыпать, держа мою руку»

© Kahsyrbag / imgur

13. «Моя маленькая булочка беременна, и все, чего она хочет, — это вот так очаровательно спать»

© eemie / imgur

14. «Вот так моему котенку нравится спать»

© lweiss13 / imgur

15. «У моих котов настоящая братская любовь»

© Sethican / Reddit

16. «Вот как они спят каждый день»

© vivavan / Reddit

17. «Вот где мой хорек решил вчера поспать»

© yeahhtrue / Reddit

18. «Генри и Балу сладко спят в закатном солнце»

19. «Кажется, Чино по мне соскучилась»

© kenflux / Reddit

20. «Мои кошки часто спят в обнимку»

© nostrov / Reddit

Какая фотография умилила вас больше всего? Есть ли у вас фото ваших сонных питомцев?

Фото на превью Gumus33 / Reddit
361621
2k