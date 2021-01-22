20 фото выросших питомцев, которые с годами только приумножили свой шарм
Когда мы берем в дом котенка или щенка, то понимаем, что вскоре они вырастут и перестанут быть крохотными комочками. Но время пролетает незаметно, и вот по квартире делает свой фирменный «тыгыдык» уже совсем не малыш, который еще недавно вмещался в руке. А осознать масштабы перевоплощения помогают фотки «тогда vs. сейчас», ведь, будем откровенны, у каждого владельца животного телефон забит его снимками.
Мы в AdMe.ru не устаем находить впечатляющие сравнения и показывать их вам. А от вас ждем милые фото уже ваших питомцев.
«А вот и мой котик 2 года спустя»
«Нашел в папках со снимками старые фото своего кота, и вышло такое красноречивое сравнение»
«Я как знал, что захочу потом сравнить эти фото!»
Разница всего в 1 год
Спустя год он все еще выглядит как плюшевая игрушка, но уже чуть более злобная
Годы идут, а любимые игрушки не меняются
«Я и Вигглз 13 лет спустя!»
«8 недель vs. 5 с половиной лет. Но я все еще считаю его сладким малышом»
«Наш 1-й и наш 14-й год вместе!»
«Впечатляющий рост моей малышки породы мейн-кун»
«Та же дверь, та же собака»
Когда они маленькие, даже не верится, что они вырастут и изменятся настолько сильно
3 года разницы
«Через год он стал почти на 6 кг тяжелее, но любимая игрушка не поменялась»
Благодаря лотку можно оценить масштабы роста
Из крохотного комочка в любопытного крупыша
«Моему парню не очень нравилась идея завести собаку. Слева — их первый день вместе, а справа — они 2 года спустя»
«Вот так... Больше он не помещается на эту полку»
Даже фото с рукой наглядно показывают рост
Кто бы мог подумать, что из такого крохи вырастет этот мишка
Уверены, у вас тоже есть такие коллажи со своими питомцами. Мы очень хотим ух увидеть!
Фото на превью milkandolive / Twitter