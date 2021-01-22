20 фото выросших питомцев, которые с годами только приумножили свой шарм

Когда мы берем в дом котенка или щенка, то понимаем, что вскоре они вырастут и перестанут быть крохотными комочками. Но время пролетает незаметно, и вот по квартире делает свой фирменный «тыгыдык» уже совсем не малыш, который еще недавно вмещался в руке. А осознать масштабы перевоплощения помогают фотки «тогда vs. сейчас», ведь, будем откровенны, у каждого владельца животного телефон забит его снимками.

Мы в AdMe.ru не устаем находить впечатляющие сравнения и показывать их вам. А от вас ждем милые фото уже ваших питомцев.

«А вот и мой котик 2 года спустя»

«Нашел в папках со снимками старые фото своего кота, и вышло такое красноречивое сравнение»

«Я как знал, что захочу потом сравнить эти фото!»

Разница всего в 1 год

Спустя год он все еще выглядит как плюшевая игрушка, но уже чуть более злобная

Годы идут, а любимые игрушки не меняются

«Я и Вигглз 13 лет спустя!»

«8 недель vs. 5 с половиной лет. Но я все еще считаю его сладким малышом»

«Наш 1-й и наш 14-й год вместе!»

«Впечатляющий рост моей малышки породы мейн-кун»

«Та же дверь, та же собака»

Когда они маленькие, даже не верится, что они вырастут и изменятся настолько сильно

3 года разницы

«Через год он стал почти на 6 кг тяжелее, но любимая игрушка не поменялась»

Благодаря лотку можно оценить масштабы роста

Из крохотного комочка в любопытного крупыша

«Моему парню не очень нравилась идея завести собаку. Слева — их первый день вместе, а справа — они 2 года спустя»

«Вот так... Больше он не помещается на эту полку»

Даже фото с рукой наглядно показывают рост

Кто бы мог подумать, что из такого крохи вырастет этот мишка