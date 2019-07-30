20+ фото, в которых каждый владелец домашнего животного узнает себя

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Порой кажется, что все, у кого есть домашние животные, переживают одни и те же моменты словно под копирку. Первое, незабываемое чувство, когда в доме появляется пушистый комочек, отсутствие личного пространства, потому что любимец следует по пятам, его обиды, когда вы уходите на работу, и сбивающая с ног радость, когда вы возвращаетесь. Это лишь малая часть того, что еще помимо огромной любви к питомцам объединяет владельцев четырехлапых.

AdMe.ru готов поспорить: посмотрев эту подборку, каждый хозяин хвостатого и усатого подумает: «Как с меня писали!»

«Классический случай: мой парень не любит котов. Это его первый день с кошкой»

Когда рассказываешь ей что-то, она не понимает, но все равно тебя любит

Даже если день выдался не очень, дома тебя ждет лучший антистресс

Похоже, это что-то из мяу-йоги

Это ли не счастье?

«Каждое утро мы вместе сидим в туалете»

«Моя кошка, когда я пытаюсь уехать из дома»

Старушка знает, как не остаться без внимания

«Похоже, сегодня я опоздаю на работу»

Домашние занятия спортом проходят именно так. Даже если ты Анна Курникова

Иногда наши пушистые дети буквально залезают нам на голову. Но мы все равно их очень любим

«Собака украла бублик моего сына. Тот в печали»

«Из-за нее я вынужден использовать книгу-приманку, когда хочу почитать»

Непреодолимый соблазн

Признавайтесь, у вас в телефоне тоже больше фоток любимца, чем ваших собственных?

И пусть весь мир подождет

«Карен, я беспокоюсь. Ты в курсе, что вода может тебя убить?»

«Он всюду следует за мной»

Что может быть лучше совместных прогулок летом?

Вам тоже иногда кажется, что ваш питомец смотрит на вас как на существо, отставшее в развитии?

«Когда мой парень играет, то ставит рядом стул для нашего кота»

Лучший подарок для владельца животного — крутой портрет его питомца

Чем старше становятся наши любимцы, тем больше мы начинаем ценить каждый прожитый вместе день

Бонус: наконец-то правдивое предсказание

«Любовь твоей жизни сидит напротив тебя».

Если бы вы составляли топ типичных ситуаций для владельцев домашних животных, то как бы он выглядел? И как всегда с нетерпением ждем фото ваших четырехлапых в комментариях.